14:08
USD 88.33
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

В Бишкеке задержан мужчина, который продал чужое авто и погасил свои долги

В Бишкеке задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По данным милиции, 22 апреля к ним обратился мужчина с просьбой принять меры в отношении малознакомого человека.

«По информации заявителя, находясь на рынке «Дордой Моторс», малознакомый мужчина, войдя в доверие, вызвался помочь продать его автомобиль Toyota Land Cruiser за $31 тысячу. Но спустя время выяснилось, что он продал машину за $24 тысячи и этими деньгами погасил свои долги», — говорится в сообщении.

По сведениям правоохранителей, злоумышленник перестал отвечать на звонки заявителя.

Факт зарегистрирован по статье «Мошенничество» УК КР. Установлен и задержан 41-летний Д.М., которого водворили в ИВС ГУВД столицы.

УВД Ленинского района просит возможных пострадавших от рук задержанного обратиться по телефонам: 0705777505, 0704237309 или 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294113/
просмотров: 511
Версия для печати
Материалы по теме
Ввести систему обязательного страхования жилья и авто намерены в Кыргызстане
Кыргызстанца, воевавшего в Сирии, задержали в Бишкеке
Похищение мужчины в Бишкеке. Стали известны подробности
В Бишкеке при получении взятки в 180 тысяч сомов задержан следователь
Задержан вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов
В Сокулуке задержаны мошенники, продававшие амнистированную землю
В Кадамджае директор МП присвоил деньги предприятия и купил себе машину
Парень прыгнул в толпу спецназовцев. Руководство УВД Джалал-Абада уволили
Житель города Ош устроил в своем доме наркопритон
Парень прыгнул в толпу спецназовцев. НЦПП готовит обращение в Генпрокуратуру
Популярные новости
Жара вернется в&nbsp;Бишкек, но&nbsp;ненадолго. Прогноз погоды на&nbsp;13-16 мая Жара вернется в Бишкек, но ненадолго. Прогноз погоды на 13-16 мая
В&nbsp;Бишкеке резко поменяется погода&nbsp;&mdash; дожди и&nbsp;грозы. Прогноз на&nbsp;16-19 мая В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
&laquo;Вафельная&raquo; разметка в&nbsp;Бишкеке. Как проезжать и&nbsp;за&nbsp;что могут оштрафовать «Вафельная» разметка в Бишкеке. Как проезжать и за что могут оштрафовать
Бизнес
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
16 мая, четверг
13:35
Избиение двухлетнего Егора. Депутат требует пересмотреть материалы дела Избиение двухлетнего Егора. Депутат требует пересмотрет...
13:09
В некоторых районах Бишкека 17 мая не будет холодной воды
12:54
Парк имени Ататюрка. Изъятие частной собственности — прерогатива суда — депутат
12:49
В Бишкеке задержан мужчина, который продал чужое авто и погасил свои долги
12:20
Аномальная жара. 15 мая побило рекорд метеонаблюдений в Бишкеке