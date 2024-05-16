В Бишкеке задержан мужчина, который продал чужое авто и погасил свои долги

В Бишкеке задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По данным милиции, 22 апреля к ним обратился мужчина с просьбой принять меры в отношении малознакомого человека.

«По информации заявителя, находясь на рынке «Дордой Моторс», малознакомый мужчина, войдя в доверие, вызвался помочь продать его автомобиль Toyota Land Cruiser за $31 тысячу. Но спустя время выяснилось, что он продал машину за $24 тысячи и этими деньгами погасил свои долги», — говорится в сообщении.

По сведениям правоохранителей, злоумышленник перестал отвечать на звонки заявителя.

Факт зарегистрирован по статье «Мошенничество» УК КР. Установлен и задержан 41-летний Д.М., которого водворили в ИВС ГУВД столицы.

УВД Ленинского района просит возможных пострадавших от рук задержанного обратиться по телефонам: 0705777505, 0704237309 или 102.