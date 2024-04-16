Фестиваль российского кино в городе Ош. Чем удивляли жителей южной столицы

В Кыргызстане прошел четвертый Фестиваль российского кино, организованный «Роскино» при поддержке Минкультуры России и Фонда кино. В этом году его провели не только в Бишкеке, но и в Оше. Жителям южной столицы показали самые кассовые фильмы последних лет — «Чебурашка», «Вызов» и не только.

В Оше неделя российского кино стартовала 12 апреля с показа фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. По сюжету торакальный хирург Женя Беляева за месяц должна подготовиться к космическому полету, чтобы спасти заболевшего космонавта на МКС.

Фото Юрия Копытина. Фестиваль российского кинофестиваль

«Сегодня знаменательная дата — 63 года назад, 12 апреля, человек совершил первый полет в космос. Это первый фильм, часть которого снята на борту МКС. Для съемок на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров», — обратился к зрителям директор по маркетингу «Роскино» Владимир Лабутин.

Он отметил, что в рамках фестиваля зрителям покажут пять самых кассовых фильмов последних двух лет, в том числе картины, побившие рекорды по сборам российского кинематографа.

Второй день кинопоказов стал самым насыщенным. На радость местной детворе приготовили «Чебурашку» режиссера Дмитрия Дьяченко. Знакомая многим с детства история раскрылась по-новому в современной интерпретации. Людям старшего поколения показали «Воздух» — военную драму, рассказывающую о героических подвигах летчиц в годы Великой Отечественной войны. Одной из самых запоминающихся стала презентация фильма «Снегирь» его режиссером Борисом Хлебниковым.

Фото Юрия Копытина. Борис Хлебников

«Я прилетел в Ош сегодня утром и еще не до конца прочувствовал город. Приятно, что на показ моей картины собрался полный зал. Очень интересно, как его воспримут здесь. Уверен, что в Кыргызстане это кино воспримут иначе, здесь несколько иной уклад жизни и менталитет. Очень интересно как режиссеру побывать здесь и пообщаться со зрителями», — подчеркнул автор картины.

По мнению режиссера, такие площадки, как Фестиваль российского кино, играют важную роль в развитии современного кинематографа. Здесь вышедшие на экраны картины продолжают жить своей особой жизнью.

Закончилась неделя сказкой «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. Картина стала хитом 2023 года. За три дня Фестиваль российского кино в общей сложности собрал в Оше больше 800 зрителей.

«Мы всегда стараемся посещать такие события. Узнали о фестивале от знакомых. Очень понравился «Чебурашка». Картина рассчитана на детей и несет множество важных смыслов таких, как семейные ценности, дружба, вопросы взаимопонимания старшего и младшего поколений», — делится впечатлениями жительница Оша Виктория Баландина.

В числе зрителей на всех показах кинофестиваля побывала почетный гражданин Оша, писатель и журналист Салима Шарипова. В 2016 году она стояла у истоков проведения подобных фестивалей в южной столице республики.

Фото Юрия Копытина. Венера Сабирова (слева) и Салима Шарипова (справа)

«Все организовано на высшем уровне. Хочу особенно подчеркнуть великолепный перевод на кыргызский язык субтитров ко всем фильмам. Проведена большая и важная работа. Посмотрите, какой позитив, какая созидательная интернациональная энергетика царит в кинотеатре. Кыргызстан и Россия прожили вместе бок о бок больше 70 лет, нас связывают общая история, общая культура, общие ценности. И мы должны сохранить это единство», — сказала писатель.

«Я благодарна организаторам фестиваля. Кино как искусство сближает наши народы», — дополнила слова коллеги профессор Ошского государственного университета, член национального союза писателей Венера Сабирова.

Фото Юрия Копытина. Кинотеатр «Семетей», где прошел кинофестиваль

По мнению Чинары Чоюбековой, директора кинотеатра «Семетей», все показы прошли на должном уровне. Она выразила надежду, что Фестиваль российского кино в Оше станет ежегодным традиционным событием.

По словам куратора проекта Юлии Брагиной, география Фестиваля российского кино продолжит расширяться, в том числе и в Кыргызстане. Не исключено, что в следующем году, помимо южной столицы, он пройдет и в Караколе.