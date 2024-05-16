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Общество

В некоторых районах Бишкека 17 мая не будет холодной воды

Завтра, 17 мая, в некоторых районах столицы не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, Бишкекводоканал планирует ремонтные работы на городских водопроводных сетях.

Подачу воды прекратят с 9.00 до 00.00 в район, ограниченный:

  • рекой Аламедин, линией железной дороги, улицами 7 Апреля и Салиевой;
  • улицами Фрунзе, Курманджан Датки, Лермонтова и проспектом Шабдана Баатыра;
  • западной стороной улицы Лермонтова от проспекта Шабдана Баатыра до проспекта Жибек Жолу.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Район отключения

Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294132/
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