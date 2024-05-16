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Общество

Аномальная жара. 15 мая побило рекорд метеонаблюдений в Бишкеке

В Бишкеке 15 мая стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

В этот день максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила +34,5 градуса. Это на 9 градусов выше нормы. Самым холодным 15 мая было в 2010 году, когда столбик термометра опустился до отметки +1,3 градуса.

Самым жарким днем мая было 11-е число 2018-го, когда столбик термометра поднялся до отметки +36,7 градуса. Норма же среднемесячной температуры мая составляет +17,8 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294110/
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