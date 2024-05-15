Во второй половине недели погода в Бишкеке снова резко поменяется, ожидаются дожди и грозы. Такой прогноз дают синоптики.

16 мая в столице ночью без осадков и до +18 градусов. Днем погода испортится, пойдет дождь, но будет тепло — до +28 градусов.

17 мая весь день дождь и гроза. Температура воздуха ночью до +14 градусов, днем — до +28 градусов.

18 мая в столице ночью без осадков и до +14 градусов. Днем ожидаются дождь и гроза, воздух прогреется до +24 градусов.

19 мая в Бишкеке временами возможны дожди и грозы как днем, так и ночью. Температура составит ночью до +14 градусов, днем — до +23 градусов.

20-21 мая сохранится неустойчивая погода, временами возможны дожди. Температура воздуха существенно не изменится.