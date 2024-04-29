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Общество

Фильм кыргызского режиссера покажут на кинофестивалях в Мадриде и Амстердаме

Фото — кадр из фильма «Горная трясогузка»

Фильм кыргызского кинорежиссера Бегалы Наргозу «Горная трясогузка» отобран для участия в конкурсах международного фестиваля Sprouts в Амстердаме и Мадридской кинопремии (MADFA). Об этом сообщается на сайтах форумов.

В Нидерландах картина представлена в номинации «Лучший художественный экофильм», в Мадриде — «Лучший полнометражный художественный фильм».

В Амстердаме фестиваль пройдет с 7 по 12 мая. Показ кыргызской ленты намечается на 12 мая. Фестиваль в Мадриде пройдет 17 мая.

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В фильме красной линией проходит тема сохранения моральных устоев и фундаментальных ценностей кыргызского народа, которые воплощают собой бабушка и дедушка Алтын, проживающие на просторах высокогорного сырта. Выходит на авансцену и тема противостояния гендерным стереотипам, укоренившимся в обществе.

В картине также остро звучит параллельная сюжету экологическая тема: на протяжении действия сквозным лейтмотивом проходит линия гляциолога Урмата, исследующего экологическое состояние регионов страны, нарушаемых золотодобывающими компаниями.

Напомним, 15 декабря 2023 года в кинотеатре «Ала-Тоо» состоялась национальная премьера фильма «Горная трясогузка». В нем снимались Жамила Сыдыкбаева, Чоро Думанаев, Асан Аманов, Руслан Орозакунов, Альбина Имашева, Марат Ибраев, Айнура Эсеналиева и другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292874/
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