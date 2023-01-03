Арест врачей. Минздрав наконец прокомментировал ситуацию

В Министерстве здравоохранения надеются, что в скором времени арестованные врачи будут освобождены. Комментарий опубликован на странице ведомства в Facebook.

Минздрав сожалеет о случившемся. «В связи с тем, что идут следственные мероприятия, сегодня мы можем только наблюдать за сложившейся ситуацией, так как не можем повлиять на это. Мы надеемся и верим, что в скором времени врачи будут освобождены», — говорится в сообщении.

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«Мы соболезнуем семье умершего ребенка. Да, врачам не всегда удается оказать медицинскую помощь, но мы всегда и до последнего делаем все необходимое ради спасения жизни пациента. В связи с данным событием среди медицинского сообщества идут разговоры о том, что многие хотят уволиться или бросить работу. Призываем всех медработников не поддаваться панике и не идти на неправомерные действия. Профессия врача всегда была и будет самой гуманной и в то же время ответственной работой. Медики всегда делают все возможное и работают ради сохранения здоровья нации. Хотим отметить, что держим связь с родственниками и близкими наших медиков, молодых сотрудников, и оказываем посильную помощь», — отметили в министерстве.

Также даны поручения об усилении контроля за качеством предоставления медицинских услуг, чтобы впредь исключить любые аналогичные ситуации.

Напомним, в Бишкеке задержаны врачи Национального центра охраны материнства и детства и Городской детской больницы. Предположительно причина задержания — смерть ребенка в НЦОМиД. Пятерых водворили в СИЗО-1 столицы, еще одного отпустили под домашний арест.

Бермет Барыктабасова отметила, что такое происходит впервые за всю историю страны — без доказательств вины, а точнее, из-за того, что родственники умершего ребенка — высокопоставленные лица. Начат сбор средств для помощи задержанным медикам.