Арест врачей. Кто виноват и что делать?

Накануне Нового года кыргызстанцев потрясла новость об аресте детских врачей. Причиной задержания стала смерть ребенка в ноябре в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД). В поисках виноватых общество разделилось на несколько лагерей. Споры в соцсетях не утихают уже несколько дней. Для юридической помощи медикам объявили сбор денежных средств.

24.kg разбиралось, чем чревато массовое задержание медработников и ответит ли кто-то за состояние отечественного здравоохранения.

В поисках виноватого

Обычно о летальных исходах медики предпочитают не распространяться, пока не начнут жаловаться родственники пострадавшей стороны. В этот раз о произошедшем сообщила глава медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова. По ее словам, мальчик поступил с жалобами на боли в животе в Городскую детскую больницу. Но диагноз поставить не смогли, и его перевели в НЦОМиД, где он скончался, как показало вскрытие, от перитонита и кишечной непроходимости.

В Минздраве случай не комментируют. Молчат и в самих больницах. Поэтому полной картины случившегося у общественности нет.

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Известно, что пятерых врачей водворили в СИЗО-1 Бишкека, еще одного отпустили под домашний арест. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что грозит лишением свободы до пяти лет.

Бермет Барыктабасова отметила, что такое происходит впервые за всю историю страны — без доказательств вины, а все потому, что родственники умершего ребенка — высокопоставленные лица.

Ранее СМИ писали, что речь идет о смерти внука Нурлана Жапарова, брата главы кабмина Акылбека Жапарова.

«Медикам прямо заявили, что «их сгноят в тюрьме» и «отберут дипломы». По сути, кажется, что происходит расправа из чувства мщения, чтобы утолить свое горе, но не объективное разбирательство в случившемся», — говорится в обращении медицинской общественности на имя главы государства.

Одни пользователи социальных сетей начали приводить личные примеры, когда медики неправильно поставили диагноз даже при наличии оборудования или по вине врачей пострадали их родные и близкие, но привлечь к ответственности никого не смогли или не стали пытаться. Другие задались вопросом, почему к ответственности не привлекают родителей ребенка, которые, возможно, слишком поздно обратились за медицинской помощью.

Третьи напомнили: высокопоставленные лица в первую очередь должны отвечать за то, до чего довели состояние нашей медицины. Чиновники и депутаты обычно предпочитают лечиться в зарубежных клиниках. Но экстренная помощь уравнивает положение власть имущих и простых смертных. Для любой матери смерть ребенка — ни с чем не сравнимое горе. Однако вряд ли столько врачей отправили бы за решетку после летального исхода пациента из простой семьи. Для начала создали бы комиссию для разбора, и не факт, что дело дошло бы до наказания действительно виновных.

Ошибка — это не халатность

Врачебная ошибка в уголовном праве не содержится и не может расцениваться как уголовное преступление. Егор Борисов

Главный внештатный специалист Минздрава по скорой помощи Егор Борисов считает, что от ошибки не застрахован ни один врач: «У каждого они есть, но нужно разделять понятия халатности и врачебной ошибки. Ошибка — это добросовестное заблуждение врача, которое не имеет злого умысла. Ведь медицина — наука неточная. А халатность — профессиональная небрежность, игнорирование пациента. Халатность врача всегда является результатом действий или бездействия, пренебрежения своими обязанностями, что приводит к последствиям для жизни и здоровья пациента. Это могут рассматривать как уголовное преступление».

«Ребенок погиб. Это огромное горе для родителей, но тут нужно все выяснять, разбираться — врачи ошиблись или это было преднамеренное действие, а потом принимать какие-то меры, — сказал он 24.kg. — Нужно признать: у нас далеко не самая лучшая медицина в мире. Есть проблемы с медицинским образованием, оснащением, нехватка кадров и так далее. Это системные проблемы, каждая из которых накладывает отпечаток на снижение качества медицинской помощи. Сначала нужно создать нормальную систему, а потом требовать от врачей».

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Егор Борисов отметил, что в работе сотрудников Центра экстренной медицины (ЦЭМ) в Бишкеке тоже бывают ошибки. «Это рабочий процесс. Случаются тактические и другие ошибки. У нас на постоянной основе действует комитет контроля качества, который разбирает все спорные, подозрительные случаи, жалобы. Если доказана вина медработника, то выносится административное взыскание в зависимости от степени тяжести. Плюс принимаются меры по недопущению подобного в дальнейшем, проводим обучение на уровне отделений или всего ЦЭМ. Это нормальная плановая работа, которая должна вестись в каждом лечебном учреждении», — добавил он.

Замдиректора ЦЭМ подчеркнул, что негодование и чувства родственников понять можно. Нельзя молчать о медицинской халатности и закрывать на это глаза. Каждый медработник должен нормально выполнять свою работу, а каждый пациент имеет право получить качественную услугу. Но в любом деле должна быть справедливость: нужно понимать, что зависит от обычного штатного врача, а что нет.

Кто останется работать?

Эрмек Исмаилов, девять лет проработавший хирургом в отделении реанимации, уверен: ни один врач специально не пожелает смерти пациенту, тем более трехлетнему ребенку.

«Пока мы не знаем всего произошедшего, сложно сказать, виноваты ли врачи. Для этого необходимо полное объективное расследование, — сказал он. — То, что происходит сейчас в нашей медицине, — это все последствия реформ, которые идут не так быстро и качественно, как хотелось бы. Эта рана давнишняя и периодически вскрывается. Пока врачам не дадут особый статус и не защитят их, подобное будет происходить постоянно».

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В последние годы Эрмек Исмаилов занимается профилактикой здоровья. Он отметил низкую медицинскую грамотность населения в целом. «В 70 процентах случаев, а может, и чаще, люди обращаются к врачам уже слишком поздно, когда самостоятельно перепробуют все методы лечения. А должно быть наоборот: как только появились первые симптомы, сразу к врачу. Однако люди консультируются в аптеках у фармацевтов, что им лучше принимать. Все лекарства должны строго продавать по рецептам», — пояснил он.

Потому что за все последствия и действия пациента, фармацевта и других сторон в итоге будет отвечать именно врач. И он будет виноват. Эрмек Исмаилов

Массовый арест заставил медицинскую общественность, особенно молодежь, задуматься о том, что делать: уходить из профессии или уезжать из Кыргызстана. Хирурги, по словам коллег, уже боятся выходить на дежурства.

А задумались ли чиновники, что делать, когда некому будет лечить граждан и как, вообще, улучшать качество медицинской помощи? В условиях тотального страха сделать это явно не получится.

Мертвые еще могут помочь живым

В соцсетях, где обсуждают задержание медиков, прозвучали предложения вернуть обязательное патологоанатомическое вскрытие умерших в больнице. Это может улучшить качество оказываемой медицинской помощи. Сейчас по закону вскрытие при отсутствии подозрений на насильственную смерть не производится. Выяснить в таких случаях, правильно ли поставлен диагноз и адекватным ли было лечение, невозможно. Врачи так и не узнают точных причин смерти их пациента и не проведут работу над возможными ошибками.

Родственники умерших иногда обвиняют медиков в халатности, однако не могут ничего доказать, отказываясь по различным причинам от вскрытия. Но больше это нужно не для того, чтобы наказать врачей, а показать недостатки, допущенные дефекты и принять меры на будущее, чтобы улучшить качество услуг и уровень подготовки молодых специалистов.