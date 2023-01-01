Свободы и крепкой границы. Что еще пожелали стране кыргызстанцы за рубежом

Тысячи кыргызстанцев проживают за границей. Многие уезжают работать, и в основном в Россию. Но есть и те, кто учится, повышает квалификацию за рубежом или уехал за своими спутниками жизни.

СЮЖЕТ ПО ТЕМЕ Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

24.kg постоянно рассказывает истории кыргызстанцев, временно или навсегда покинувших родину. Они делятся своими впечатлениями о стране пребывания, рассказывают о своих успехах, трудностях, с которыми столкнулись, а также о различиях в культуре, истории и местной кухне, делятся советами.

Накануне Нового года они прислали свои видеопоздравления для читателей 24.kg и всех кыргызстанцев.

Для пианистки Дины Шукуровой вопрос иммиграции из Кыргызстана никогда не стоял категорично. В 2006-м женщина перебралась в Москву, чтобы, как она выразилась, «дать детям достойное образование». В Первопрестольной работала в одной крупной компании и по роду службы часто ездила в командировки в Европу. Так она оказалась в Нидерландах, где встретила своего будущего мужа Тони.

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С ним в 2016 году она и приехала в Амстердам, где живет по сей день. Вернулась к музыке. Офисная работа осталась в прошлом.

«Наблюдая за Кыргызстаном издалека, испытываю смешанные чувства. С одной стороны, радуюсь успехам кыргызстанцев в искусстве, спорте и других областях. Восхищаюсь фотографиями кыргызских гор и озер. С другой — политические новости удручают.

Разбазаривание природных богатств, оправдание насилия против женщин и расправа с неугодными журналистами, политиками и просто честными людьми, осмелившимися иметь собственное мнение...

В наступающем, 2023 году хочу пожелать, чтобы власти вместо сведения счетов с неугодными занялись сохранением живой природы, без которой никому из нас не выжить. Дина Шукурова

Поддержкой культуры, искусства и спорта, развитием образования и социальной сферы, защитой женщин и детей от насилия, чтобы действительно обеспечить всем кыргызстанцам достойную жизнь.

В наступающем, 2023-м я хочу пожелать средствам массовой информации независимости, всем политическим узникам и узницам свободы, а всем читателям 24.kg мира и благополучия!» — сказала в своем поздравлении кыргызстанка.

Двадцатичетырехлетняя Алтынкыз Шаршенкулова родилась в Токтогуле Джалал-Абадской области. Окончив университет «Манас» по направлению «радио, телевидение и киноискусство», решила продолжить обучение за границей.

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Год назад девушка переехала по Au-pair в Германию. Она выбрала эту программу, чтобы в последующем отучиться в магистратуре в Германии.

Ведет блог на своей странице в Instagram, где рассказывает о стране. Алтынкыз хочет, чтобы ее блог был полезным для молодежи, которая планирует получить образование за границей или поработать, путешествовать.

«Желаю в новом году открытого неба, крепкой границы, дорог прямых, новостей хороших! Пусть наши родные всегда будут рядом и здоровья всем! С Новым годом!» — пожелала кыргызстанка соотечественникам.

Кыргызстанка Айгуль Акималиева сейчас живет в Ньюкасл-андер-Лайме в Англии.

Наша соотечественница поздравляет всех кыргызстанцев с Новым годом.

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«Уважаемые соотечественники, кыргызский народ! Я поздравляю вас с наступающим 2023-м! Пусть этот год станет хорошим для всех, пусть в этом году будут достаток и успех! Пусть все ваши цели и желания сбудутся!» — сказала она.

Софи Ширин тоже из Кыргызстана, но сейчас живет в Тулузе на юге Франции. Она поздравила соотечественников с наступающим Новым годом.

«Передаю всем кыргызстанцам теплый пламенный привет из Тулузы. Я живу здесь больше 10 лет. Хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать здоровья — не только физического, но и ментального! Пусть исполнятся все ваши сокровенные мечты!» — сказала Софи Ширин.

Кыргызстанка Асель Лабаева живет в Москве уже 16 лет. Она основала благотворительный фонд KG-RUS. Организация помогает кыргызстанцам собрать деньги для нуждающихся.

«Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Новым, 2023-м! Пусть в этом году будут только хорошие события, будет достаток! Еще раз поздравляю кыргызстанцев от всех соотечественников, живущих за рубежом!» — сказала Асель Лабаева.