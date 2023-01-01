Свободы и крепкой границы. Что еще пожелали стране кыргызстанцы за рубежом

Тысячи кыргызстанцев проживают за границей. Многие уезжают работать, и в основном в Россию. Но есть и те, кто учится, повышает квалификацию за рубежом или уехал за своими спутниками жизни.
24.kg постоянно рассказывает истории кыргызстанцев, временно или навсегда покинувших родину. Они делятся своими впечатлениями о стране пребывания, рассказывают о своих успехах, трудностях, с которыми столкнулись, а также о различиях в культуре, истории и местной кухне, делятся советами.
Накануне Нового года они прислали свои видеопоздравления для читателей 24.kg и всех кыргызстанцев.
Для пианистки Дины Шукуровой вопрос иммиграции из Кыргызстана никогда не стоял категорично. В 2006-м женщина перебралась в Москву, чтобы, как она выразилась, «дать детям достойное образование». В Первопрестольной работала в одной крупной компании и по роду службы часто ездила в командировки в Европу. Так она оказалась в Нидерландах, где встретила своего будущего мужа Тони.
С ним в 2016 году она и приехала в Амстердам, где живет по сей день. Вернулась к музыке. Офисная работа осталась в прошлом.
«Наблюдая за Кыргызстаном издалека, испытываю смешанные чувства. С одной стороны, радуюсь успехам кыргызстанцев в искусстве, спорте и других областях. Восхищаюсь фотографиями кыргызских гор и озер. С другой — политические новости удручают.
Разбазаривание природных богатств, оправдание насилия против женщин и расправа с неугодными журналистами, политиками и просто честными людьми, осмелившимися иметь собственное мнение...
В наступающем, 2023 году хочу пожелать, чтобы власти вместо сведения счетов с неугодными занялись сохранением живой природы, без которой никому из нас не выжить.Дина Шукурова
Поддержкой культуры, искусства и спорта, развитием образования и социальной сферы, защитой женщин и детей от насилия, чтобы действительно обеспечить всем кыргызстанцам достойную жизнь.
В наступающем, 2023-м я хочу пожелать средствам массовой информации независимости, всем политическим узникам и узницам свободы, а всем читателям 24.kg мира и благополучия!» — сказала в своем поздравлении кыргызстанка.
Двадцатичетырехлетняя Алтынкыз Шаршенкулова родилась в Токтогуле Джалал-Абадской области. Окончив университет «Манас» по направлению «радио, телевидение и киноискусство», решила продолжить обучение за границей.
Год назад девушка переехала по Au-pair в Германию. Она выбрала эту программу, чтобы в последующем отучиться в магистратуре в Германии.
Ведет блог на своей странице в Instagram, где рассказывает о стране. Алтынкыз хочет, чтобы ее блог был полезным для молодежи, которая планирует получить образование за границей или поработать, путешествовать.
«Желаю в новом году открытого неба, крепкой границы, дорог прямых, новостей хороших! Пусть наши родные всегда будут рядом и здоровья всем! С Новым годом!» — пожелала кыргызстанка соотечественникам.
Кыргызстанка Айгуль Акималиева сейчас живет в Ньюкасл-андер-Лайме в Англии.
Наша соотечественница поздравляет всех кыргызстанцев с Новым годом.
«Уважаемые соотечественники, кыргызский народ! Я поздравляю вас с наступающим 2023-м! Пусть этот год станет хорошим для всех, пусть в этом году будут достаток и успех! Пусть все ваши цели и желания сбудутся!» — сказала она.
Софи Ширин тоже из Кыргызстана, но сейчас живет в Тулузе на юге Франции. Она поздравила соотечественников с наступающим Новым годом.
«Передаю всем кыргызстанцам теплый пламенный привет из Тулузы. Я живу здесь больше 10 лет. Хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать здоровья — не только физического, но и ментального! Пусть исполнятся все ваши сокровенные мечты!» — сказала Софи Ширин.
Кыргызстанка Асель Лабаева живет в Москве уже 16 лет. Она основала благотворительный фонд KG-RUS. Организация помогает кыргызстанцам собрать деньги для нуждающихся.
«Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Новым, 2023-м! Пусть в этом году будут только хорошие события, будет достаток! Еще раз поздравляю кыргызстанцев от всех соотечественников, живущих за рубежом!» — сказала Асель Лабаева.