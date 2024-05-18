Кыргызстанцы не хотят работать чернорабочими, поэтому в стране наплыв мигрантов

Министр труда и социального обеспечения Гулнара Баатырова в интервью агентству «Кабар» рассказала, об официальных квотах для иностранцев, и попросила кыргызстанцев не устраивать погромы и подумать о мигрантах из Кыргызстана, находящихся на заработках в других странах.

Глава профильного ведомства объяснила, что выдачей квот иностранцам, приезжающим на работу в Кыргызстан, занимается Минтруда.

«По состоянию на май 2024 года вакантными являются 6 тысяч 538 рабочих мест. В прошлом году через госканалы мы предложили потенциальным работодателям рассказать, какие вакансии имеются и какие специальности нужны. В швейных цехах и на строительстве по-прежнему ощущается дефицит. К сожалению, наши граждане не очень хотят идти на черную работу. Наши граждан не отличаются постоянством в работе. Например, поработав в швейных цехах и получив определенный опыт, многие уходят открывать собственное дело. Этому никто не против, но есть вопросы по трудовой дисциплине. Часто бывают, что не приходят на работу вовремя, запросто могут пропускать по два-три дня. Часто отпрашиваются на тои и дни рождения. А для владельцев бизнеса важно, чтобы сотрудники ответственно подходили к работе и не халтурили. Многие предприниматели разоряются из-за тех, кто нарушает условия трудового соглашения, и уезжает без предупреждения, только получив заработок. Поэтому мы вынуждены давать квоты иностранцам на черные работы», — рассказала министр.

На сегодня разрешение на работу получили 5 тысяч 322 иностранца. Есть те, кто приехал в Кыргызстан учиться. В вузах страны высшее образование получают 950 студентов из Бангладеш, 18 тысяч 77 из Пакистана и 23 тысячи 593 из Индии.

Гулнара Баатырова говорит, что многих работодателей устраивают приезжие. Они пунктуальны и готовы трудиться сверхурочно.

«Большинство наших граждан уехали на заработки в Россию и другие соседние страны. Предложения вернуться в Кыргызстан и работать здесь зачастую остаются без ответа.

Но везде, где есть люди, недопонимания и конфликты неизбежны. Поэтому давайте терпеливо отнесемся к ночному происшествию. Наши граждане и братья так же сталкиваются с неприятными ситуациями за рубежом. Прежде, чем относиться к тем, кто приехал работать к нам, предвзято, давайте учтем, что наши мигранты также чувствуют себя дискомфортно на чужбине и могут подвергаться нападкам и оскорблениям», — отметила Гулнара Баатырова.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек. По данным милиции, задержаны четверо иностранцев, среди которых трое граждан Египта.