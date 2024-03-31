Смотреть на жизнь под другим углом. Наргиза Сыдыкова о соло-путешествиях

Наргиза Сыдыкова родилась и выросла в селе Араван Ошской области. В школе на вопрос о том, кем хочет стать в будущем, она уверенно отвечала: юристом. Так девушка оказалась студенткой юридического факультета АУЦА. Однако позже решила сменить род деятельности, а в последнее время много путешествует одна.

В интервью 24.kg кыргызстанка рассказала о том, как подготовиться к поездке, а также о сложностях и удобствах во Вьетнаме, где она сейчас и живет.

Фото из архива Наргизы Сыдыковой. Во Вьетнаме

— На третьем курсе университета начала изучать предмет «Права человека» и тогда поняла, что после завершения учебы пойду работать именно в эту сферу. В итоге более четырех лет проработала в секторе НПО и даже успела окончить магистратуру в Лондоне.

Во время работы в неправительственном секторе я особенно ценила общение с людьми.

Мне нравилось посещать села, общаться с жителями, выявлять их проблемы и помогать с их решением. Это позволяло ощутить реальную пользу своей работы и видеть положительные изменения в жизни людей.

В какой-то момент я осознала, что мои интересы выходят за рамки сферы прав человека. Меня стал привлекать креативный мир, где люди могут выражать себя через разные визуальные формы коммуникации. В последний год работы в неправительственной организации посещала курсы по фотографии и графическому дизайну, пытаясь определить, где мне было бы интереснее развиваться.

По счастливому стечению обстоятельств меня пригласили в видеопродакшн-компанию для ведения проектов с участием НПО в качестве клиентов, и тут мой опыт оказался очень полезным. В итоге я проработала продюсером в этой фирме почти пять лет, управляя проектами для клиентов как из некоммерческого, так и бизнес-секторов. Возможность помогать реализовывать творческие идеи, видеть, как мысли превращаются в реальность, была для меня потрясающим опытом.

Фото из архива Наргизы Сыдыковой. Кыргызстан, Сары-Челек

— Любовь к путешествиям, думаю, у меня от мамы. Она всегда была очень любознательной, много читала, и по телевизору с ней мы смотрели тематические передачи. Мама же меня очень сильно мотивировала изучать английский язык, что в итоге мне помогло поехать в первое путешествие. Я стала одной из финалисток обменной программы FLEX, которая дает возможность пожить год в американской семье и учиться в школе.

Фото из архива Наргизы Сыдыковой. Кыргызстан, Сон-Куль

Пребывание в американской культуре дало мне возможность погрузиться в ее особенности — узнать, как они живут, размышляют и делают выбор. Это было для меня огромным опытом, который помог мне понять, что существует множество способов проживать эту жизнь.

Этот опыт очень сильно повлиял на меня, он расширил в моей голове горизонты этого мира. И после этой поездки я уже не представляла свою жизнь без путешествий.

— Комфортно ли вам путешествовать одной?

— К соло-путешествию я решалась долго. В 2015 году на Сары-Челеке я познакомилась с соло-путешественницей из Франции. Ее рассказы произвели на меня такое большое впечатление, что я захотела тоже поехать в подобное путешествие.

Возможность возникла не сразу, а только через семь лет. Благодаря моему опыту по учебе и работе соло-путешествие оказалось гораздо проще, чем я ожидала. Да и страна, куда я поехала (Бали, Индонезия), является одной из самых дружественных мест для одиночных путешествий.

Фото из архива Наргизы Сыдыковой. В Кыргызстане

— В целом да. Но я всегда придерживаюсь определенных правил.

Перед поездкой изучаю культурные особенности места, в которое собираюсь, либо по прибытии активно присматриваюсь, чтобы понять, как вести себя, как общаться и как одеваться. Общаюсь с другими путешественниками, чтобы получить советы о том, где безопаснее, куда стоит ехать, а куда нет.

Предпочитаю проживать в центральных районах, где больше туристов, и в активных путешествиях нахожу попутчиков, чтобы было безопаснее.

Использую общественный транспорт или вызываю такси только через официальные мобильные приложения. Поддерживаю связь с родными, чтобы они всегда были в курсе моего местонахождения.

Всегда прислушиваюсь к своей интуиции: если что-то кажется подозрительным, то избегаю этой ситуации.

— В общей сложности я посетила 23 страны. За последние полтора года прожила в Азии: восемь месяцев в Индонезии, три месяца в Индии. В настоящее время уже три месяца проживаю во Вьетнаме. Мне нравится каждое место, так как моя основная цель в путешествиях — не в поиске комфорта.

Я путешествую, чтобы узнать, как живут люди в других культурах, быть наблюдателем и учиться у них.

При этом путешествия также помогают мне посмотреть на свою жизнь под другим углом, понять, что я хочу оставить в ней, а что изменить.

Фото из архива Наргизы Сыдыковой. Во Вьетнаме

— Почему сейчас остановились именно во Вьетнаме?

— Интересный момент: во время моих путешествий я разработала для себя формулу принятия решений. Часто ориентируюсь на советы и рекомендации других путешественников, которых встречаю по пути. Ведь я и они приняли ряд решений, который привел нас в одну точку, где мы и встретились. Это может указывать на то, что будет высокая вероятность того, что другие места, которые им понравились, понравятся и мне.

Предпочитаю не полагаться только на Google, так как информации много и каждый пишет о своем опыте, что делает выбор государства сложным.

Я встретила много людей, которые очень хорошо отзывались о Вьетнаме и Таиланде. И во время пересадки в Хошимине (Вьетнам), когда я летела из Индонезии в Индию, мне очень понравились этот город и его атмосфера, хотя за сутки я не успела много пообщаться с местными жителями. Пообещала себе вернуться и более подробно изучить эту страну — и вот я снова здесь.

— Сложно ответить на этот вопрос, так как в целом не оцениваю страну по таким параметрам. Лучше расскажу о сложностях и удобствах этого государства.

Сложности. На Бали и в Индии у меня было больше общения с местными жителями, во Вьетнаме такого не сложилось. Думаю, тут есть ряд причин. Одна из них — культурная. Есть теория, которая помогает объяснить различия в культуре общения между людьми. Согласно ей, людей можно условно разделить на две категории: «кокосы» и «персики».

«Кокосы» — жесткие снаружи, мягкие внутри. «Персики», — наоборот, мягкие снаружи, но неприступные внутри.

По моему опыту я решила, что вьетнамцы относятся к «кокосам», то есть отношения с незнакомцами у них развиваются медленно на начальном этапе, но если человек откроется, то можно рассчитывать на что-то более глубокое. На «кокосов» нужно больше времени и усилий.

Фото из архива Наргизы Сыдыковой. В Индии

Другой фактор — языковой барьер. В отличие от Бали и Индии, где почти все местные говорят на английском, очень мало вьетнамцев говорит на нем, приходится общаться через Google-переводчик, что не всегда удобно. Также я проживаю в туристических городах, а не в сельской местности, где взаимодействие с местным населением бывает другим. Поэтому скоро планирую отправиться в сельскую часть Вьетнама и попытаться более глубоко погрузиться в местную жизнь.

Из удобств. Во Вьетнаме прекрасная природа, вкусная и полезная еда. Для туристов здесь отличная бюджетная инфраструктура — отели, кафе, экскурсии. В этом году наблюдала большой поток туристов из Кыргызстана во Вьетнам.

— Планирование путешествия может быть как удовольствием, так и головной болью, в зависимости от целей поездки. Грубо можно выделить две основные категории: туристы и путешественники. Для туриста целью являются отдых, развлечения, комфорт и посещение популярных достопримечательностей. В то время как для путешественника — исследование новых культур, открытие новых мест и саморазвитие.

Исходя из этих целей, проще определиться, стоит ли приобретать турпакет или лучше самостоятельно планировать путешествие. Ведь разные цели требуют разных подходов.

Есть несколько базовых советов, как начать путешествовать самостоятельно.

Захотеть путешествовать. Важно иметь желание и мотивацию для начала путешествий.

Начинать с небольших поездок. Попробуйте отправиться в небольшие поездки в ближайшие города или страны. Это поможет вам понять, как происходит путешествие, поверить в себя и решить, хотите ли вы ехать в более крупные путешествия.

Общаться с другими путешественниками. Поговорите с людьми, у которых есть опыт путешествий, просматривайте YouTube-каналы и аккаунты в социальных сетях. Создавайте вокруг себя информационное поле, полное советов и подсказок, эти знания вам пригодятся.

Учить английский. Знание языка откроет много дверей, будет легче общаться с другими людьми, легче планировать свое путешествие.

Возможно, самостоятельное путешествие не подходит вам: если после нескольких попыток вы поймете, что самостоятельное путешествие вам не нравится, не делайте это.

Найдите другой способ путешествий, который окажется вам больше по душе.

— Больше всего, конечно же, я скучаю по родным и друзьям. И, конечно же, не хватает лагмана, самс, мантышек (я могу долго перечислять список еды).

Также, бывает, скучаю по стабильности, которая была у меня раньше: я знала, где буду жить в ближайшее время, что буду есть, с кем буду общаться и так далее. Сейчас большинство этих вопросов стали ежедневной задачей, что забирает много сил и энергии. Но на данном этапе моей жизни опыт, который я получаю, находясь в дороге, перекрывает все сложности, с которыми я сталкиваюсь.