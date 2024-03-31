Смотреть на жизнь под другим углом. Наргиза Сыдыкова о соло-путешествиях

Наргиза Сыдыкова родилась и выросла в селе Араван Ошской области. В школе на вопрос о том, кем хочет стать в будущем, она уверенно отвечала: юристом. Так девушка оказалась студенткой юридического факультета АУЦА. Однако позже решила сменить род деятельности, а в последнее время много путешествует одна.
В интервью 24.kg кыргызстанка рассказала о том, как подготовиться к поездке, а также о сложностях и удобствах во Вьетнаме, где она сейчас и живет.
— На третьем курсе университета начала изучать предмет «Права человека» и тогда поняла, что после завершения учебы пойду работать именно в эту сферу. В итоге более четырех лет проработала в секторе НПО и даже успела окончить магистратуру в Лондоне.
Мне нравилось посещать села, общаться с жителями, выявлять их проблемы и помогать с их решением. Это позволяло ощутить реальную пользу своей работы и видеть положительные изменения в жизни людей.
По счастливому стечению обстоятельств меня пригласили в видеопродакшн-компанию для ведения проектов с участием НПО в качестве клиентов, и тут мой опыт оказался очень полезным. В итоге я проработала продюсером в этой фирме почти пять лет, управляя проектами для клиентов как из некоммерческого, так и бизнес-секторов. Возможность помогать реализовывать творческие идеи, видеть, как мысли превращаются в реальность, была для меня потрясающим опытом.
— Любовь к путешествиям, думаю, у меня от мамы. Она всегда была очень любознательной, много читала, и по телевизору с ней мы смотрели тематические передачи. Мама же меня очень сильно мотивировала изучать английский язык, что в итоге мне помогло поехать в первое путешествие. Я стала одной из финалисток обменной программы FLEX, которая дает возможность пожить год в американской семье и учиться в школе.
Этот опыт очень сильно повлиял на меня, он расширил в моей голове горизонты этого мира. И после этой поездки я уже не представляла свою жизнь без путешествий.
— Комфортно ли вам путешествовать одной?
— К соло-путешествию я решалась долго. В 2015 году на Сары-Челеке я познакомилась с соло-путешественницей из Франции. Ее рассказы произвели на меня такое большое впечатление, что я захотела тоже поехать в подобное путешествие.
Возможность возникла не сразу, а только через семь лет. Благодаря моему опыту по учебе и работе соло-путешествие оказалось гораздо проще, чем я ожидала. Да и страна, куда я поехала (Бали, Индонезия), является одной из самых дружественных мест для одиночных путешествий.
— В целом да. Но я всегда придерживаюсь определенных правил.
Перед поездкой изучаю культурные особенности места, в которое собираюсь, либо по прибытии активно присматриваюсь, чтобы понять, как вести себя, как общаться и как одеваться. Общаюсь с другими путешественниками, чтобы получить советы о том, где безопаснее, куда стоит ехать, а куда нет.
Использую общественный транспорт или вызываю такси только через официальные мобильные приложения. Поддерживаю связь с родными, чтобы они всегда были в курсе моего местонахождения.
Всегда прислушиваюсь к своей интуиции: если что-то кажется подозрительным, то избегаю этой ситуации.
— В общей сложности я посетила 23 страны. За последние полтора года прожила в Азии: восемь месяцев в Индонезии, три месяца в Индии. В настоящее время уже три месяца проживаю во Вьетнаме. Мне нравится каждое место, так как моя основная цель в путешествиях — не в поиске комфорта.
При этом путешествия также помогают мне посмотреть на свою жизнь под другим углом, понять, что я хочу оставить в ней, а что изменить.
— Почему сейчас остановились именно во Вьетнаме?
— Интересный момент: во время моих путешествий я разработала для себя формулу принятия решений. Часто ориентируюсь на советы и рекомендации других путешественников, которых встречаю по пути. Ведь я и они приняли ряд решений, который привел нас в одну точку, где мы и встретились. Это может указывать на то, что будет высокая вероятность того, что другие места, которые им понравились, понравятся и мне.
Предпочитаю не полагаться только на Google, так как информации много и каждый пишет о своем опыте, что делает выбор государства сложным.
Я встретила много людей, которые очень хорошо отзывались о Вьетнаме и Таиланде. И во время пересадки в Хошимине (Вьетнам), когда я летела из Индонезии в Индию, мне очень понравились этот город и его атмосфера, хотя за сутки я не успела много пообщаться с местными жителями. Пообещала себе вернуться и более подробно изучить эту страну — и вот я снова здесь.
— Сложно ответить на этот вопрос, так как в целом не оцениваю страну по таким параметрам. Лучше расскажу о сложностях и удобствах этого государства.
Сложности. На Бали и в Индии у меня было больше общения с местными жителями, во Вьетнаме такого не сложилось. Думаю, тут есть ряд причин. Одна из них — культурная. Есть теория, которая помогает объяснить различия в культуре общения между людьми. Согласно ей, людей можно условно разделить на две категории: «кокосы» и «персики».
«Кокосы» — жесткие снаружи, мягкие внутри. «Персики», — наоборот, мягкие снаружи, но неприступные внутри.
По моему опыту я решила, что вьетнамцы относятся к «кокосам», то есть отношения с незнакомцами у них развиваются медленно на начальном этапе, но если человек откроется, то можно рассчитывать на что-то более глубокое. На «кокосов» нужно больше времени и усилий.
Из удобств. Во Вьетнаме прекрасная природа, вкусная и полезная еда. Для туристов здесь отличная бюджетная инфраструктура — отели, кафе, экскурсии. В этом году наблюдала большой поток туристов из Кыргызстана во Вьетнам.
— Планирование путешествия может быть как удовольствием, так и головной болью, в зависимости от целей поездки. Грубо можно выделить две основные категории: туристы и путешественники. Для туриста целью являются отдых, развлечения, комфорт и посещение популярных достопримечательностей. В то время как для путешественника — исследование новых культур, открытие новых мест и саморазвитие.
Есть несколько базовых советов, как начать путешествовать самостоятельно.
Захотеть путешествовать. Важно иметь желание и мотивацию для начала путешествий.
Начинать с небольших поездок. Попробуйте отправиться в небольшие поездки в ближайшие города или страны. Это поможет вам понять, как происходит путешествие, поверить в себя и решить, хотите ли вы ехать в более крупные путешествия.
Общаться с другими путешественниками. Поговорите с людьми, у которых есть опыт путешествий, просматривайте YouTube-каналы и аккаунты в социальных сетях. Создавайте вокруг себя информационное поле, полное советов и подсказок, эти знания вам пригодятся.
Учить английский. Знание языка откроет много дверей, будет легче общаться с другими людьми, легче планировать свое путешествие.
Найдите другой способ путешествий, который окажется вам больше по душе.
— Больше всего, конечно же, я скучаю по родным и друзьям. И, конечно же, не хватает лагмана, самс, мантышек (я могу долго перечислять список еды).
Также, бывает, скучаю по стабильности, которая была у меня раньше: я знала, где буду жить в ближайшее время, что буду есть, с кем буду общаться и так далее. Сейчас большинство этих вопросов стали ежедневной задачей, что забирает много сил и энергии. Но на данном этапе моей жизни опыт, который я получаю, находясь в дороге, перекрывает все сложности, с которыми я сталкиваюсь.