Судан, Индия, Армения... Урмат Кушчубеков о жизни и работе «на чемоданах»

Урмат Кушчубеков с 2006 года работает в международной гуманитарной медицинской организации «Врачи без границ» (MSF). В настоящее время вместе с семьей он находится в Армении. В интервью 24.kg кыргызстанец рассказал о плюсах и минусах частых переездов.

Фото из архива Урмата Кушчубекова

— У меня диплом специалиста в области международных отношений. Но так получилось, что по специальности я никогда не работал. После окончания университета около года был сотрудником в небольшой неправительственной организации, в 2006-м устроился в MSF в Бишкеке. Несколько лет провел на разных должностях, а в 2011 году, получив международный контракт, поехал на полгода в Южный Судан логистом.

Тогда это государство только обрело независимость. Так что мой первый международный опыт пришелся на очень интересную и сложную страну.

Работы было много.Очень сильно мотивировала ее специфика — помощь нуждающимся.

Наверное, именно пребывание в Южном Судане заложило основу в мое будущее, как работника гуманитарной сферы. Ведь я по сей день занимаюсь тем же. Уезжая из Судана, был уверен, что еще вернусь сюда. Так и получилось — ровно через 10 лет снова оказался там по работе.

Но тогда, после небольшого перерыва, проведя немного времени с семьей (на тот момент я был уже женат и у нас было двое детей), я был готов поехать в следующее государство.

Фото из архива Урмата Кушчубекова

Мне предложили Эфиопию на интересную позицию — ментора логиста. Работа заключалась в обучении логистов, кто впервые приехал на такую должность. Это было что-то новое и увлекательное для меня. Первое время находился на границе с Сомали, а потом меня попросили поработать в другом регионе, в так называемом еmergency (чрезвычайном) проекте.

Последние три месяца в той поездке были критичными для меня в плане того, что стало сложным так долго находиться вдали от семьи, скучал по детям. Я осознал, что долго так работать не смогу.

Я понимал, что упускаю важные моменты в жизни, которые больше не повторятся, в том числе первый школьный звонок сына.

Но мне повезло: открылась позиция координатора по логистике в Эфиопии, где можно было взять с собой семью. На тот момент я не подходил по критериям на эту должность — международного опыта не хватало. Однако с учетом моего опыта в Кыргызстане меня все-таки утвердили. С этого момента все поменялось, я был с семьей и на любимой работе. Начиная с 2013-го мы переезжаем всегда вместе. За это время было семь стран. Вроде немного, но это 11 лет жизни и работы вне дома для меня и моей семьи.

Фото из архива Урмата Кушчубекова

— Как вы знаете, ничего идеального не бывает. Так и с работой/жизнью за рубежом. Оглядываясь назад, для нас все же, наверное, было больше плюсов, нежели минусов.

Самое главное — мы были вместе. Мы всегда придерживались позиции — если все вместе, то хоть куда.

Из плюсов могу отметить, что это огромный жизненный опыт как для нас с супругой, так и для детей. Из минусов — постоянные переезды, потеря друзей для детей при каждом переезде, ну и само собой скучаем по родным и дому.

Фото из архива Урмата Кушчубекова

— Эфиопия запомнилась, как я уже сказал, первым назначением с семьей; Индия — пополнением в семье; Иордания — устройством детей во французскую школу (до этого они учились в русскоязычной); Судан — революцией/военным переворотом, пришлось эвакуировать семью.

Вернулся в Южный Судан ровно 10 лет спустя. Пришлось поехать без семьи, поскольку не было доступных семейных контрактов. Дети пошли в школу с английским языком обучения: на французском в Бишкеке не преподавали. Сейчас находимся с семьей в Армении.

Фото из архива Урмата Кушчубекова

— Здесь все как дома. Нам очень нравится. Армения очень похожа на Кыргызстан своими климатом, ландшафтом и людьми. Привычные продукты питания, вкусные фрукты, и, самое главное, Ереван — очень безопасный город.

Адаптировались легко и быстро, часто возникает ощущение, что мы в Кыргызстане. Об обратном напоминает архитектура Еревана, здания выглядят более историческими, чем в Бишкеке.

— Какую помощь оказывают «Врачи без границ» в Армении?

— Тут у MSF проект по диагностированию и лечению гепатита С, работаем совместно с Министерством здравоохранения и муниципалитетом в одной из поликлиник, а также с Министерством юстиции и Армавирским пенитенциарным медицинским центром в Армавирской тюрьме.

Фото из архива Урмата Кушчубекова

Я координатор по логистике. Для меня MSF намного больше, чем просто работа. С одной стороны, это организация, в которой я работаю практически всю свою взрослую жизнь (начиная с 22 лет) и где сформировался как специалист. С другой — это гуманитарная деятельность организации, работа напрямую с нуждающимися людьми.

Восхищаюсь тем, что в MSF каждый сотрудник, независимо от должности, очень важен, будь это кто-то с менеджмента или охраны, все мы работаем как один механизм, и каждая деталь механизма важна. Где бы я ни работал, это один из факторов, который помогал адаптироваться, так как это создает атмосферу не просто работы, а ощущения, что ты часть большой семьи. Это очень сильно помогает, особенно в странах с большим количеством чрезвычайных ситуаций, где работаешь практически 24/7.

Фото из архива Урмата Кушчубекова

— В Армении мы с семьей пробудем следующие 18 месяцев. В долгосрочной перспективе я все также вижу себя частью MSF. Если честно, даже не могу представить себя в другой организации.