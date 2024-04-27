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Общество

Минтруда помогло кыргызстанцу в Москве получить 715 тысяч рублей компенсации

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции в Москве оказало содействие кыргызстанцу в получении компенсации. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Гражданин А.А. в марте 2024 года получил производственную травму и был доставлен в Городскую клиническую больницу имени В.Виноградова.

После вмешательства представительства работодатель выплатил компенсацию по возмещению причиненного вреда в размере 715 тысяч рублей.

Кроме того, представительство оказало содействие в оформлении полиса ОМС. В настоящее время кыргызстанец в удовлетворительном состоянии и продолжает амбулаторное лечение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292815/
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