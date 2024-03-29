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Общество

Кыргызстанцам в России рассказали об условиях выхода на пенсию

Посольством Кыргызстана в России организована встреча представителей Социального фонда КР с лидерами и активистами кыргызской диаспоры в РФ. Об этом сообщает МИД.

Встречи проводились в двух форматах, одна — в виде видео-конференц-связи с кыргызской диаспорой, пребывающими в регионах России, и очная — с кыргызской диаспорой Москвы и Московской области.

Руководством Социального фонда предоставлена информация о пенсионном обеспечении граждан Кыргызстана в рамках Евразийского экономического союза, нормативно-правовой базе, регулирующей эту сферу, различии пенсионных подходов и условий выхода на пенсию в Кыргызстане и России, проводимой компетентными органами КР работе по упрощению процедур получения пенсий, результатах проведенных встреч с российской стороной и проработке нового проекта международного договора о сотрудничестве, а также предоставлены ответы на другие интересующие вопросы граждан.

Отдельное внимание обращено на важность и необходимость осуществления на территории России легальной трудовой деятельности для формирования у гражданина КР пенсионного права.

Посольство обратилось с просьбой к участникам встречи донести полученную информацию до соотечественников, пребывающих в России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290171/
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