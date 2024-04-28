Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров

В конце апреля в Великобританию для работы на полях местных фермеров отправилась очередная группа кыргызстанцев. Накануне вылета в Лондон мы побеседовали с одним из соотечественников. Так как это его вторая поездка, ему есть о чем рассказать о полевой жизни на Туманном Альбионе. Зовут нашего героя Кубат.

Фото предоставлено собеседником. Кубат (слева) с товарищем на сборе урожая

Насвай, сэр

— На дорогу много денег уходит?

— Да. За визу и услуги казахстанского визового центра в этом году заплатил в общем 46 тысяч сомов. Плюс авиабилеты — 30 тысяч сомов и кое-какие дорожные расходы. В итоге на дорогу ушло около $1 тысячи.

— Получается, первая зарплата уходит на покрытие путевых расходов?

— Можно и так сказать. Возможно, поэтому некоторые пытаются покрыть эти расходы другим путем. Например, везут с собой несколько блоков сигарет и потом продают своим и даже бригадирам. Так можно даже билет в одну сторону покрыть. Мне тоже советовали, но я не решился. Не хотел рисковать, как-никак для семьи еду работать.

— Разве за счет перепродажи трех-четырех блоков сигарет можно получить значимую прибыль?

- На наши деньги сигареты в Англии стоят 1 тысячу 200-1 тысячу 300 сомов. У нас полторы сотни. Продаешь по 500-600 сомов. В одном блоке 20 пачек. Теперь посчитайте...

— Так ведь там и так неплохая зарплата, зачем рисковать? Ведь могут изъять в аэропорту и в следующий раз возникнут проблемы с визой...

— Наверное. Некоторые везут даже насвай. Дошло до того, что его начали употреблять некоторые бригадиры из числа румын, болгар, украинцев. Здесь покупают за копейки, а там продают втридорога. Был один парень, который в общих чатах только и делал, что занимался «купи-продай».

Только работай, дорогой, только работай!

— В TikTok полно роликов, как в дождь, в грязи работают на поле. Работа действительно тяжелая?

— Организация работы на поле — тема для большого разговора. Сбор сельхозкультур идет круглые сутки. Если твой график попадает в ночную смену, пашешь и ночью. Перед комбайном есть длинный навес с мощными прожекторами — грядки освещены словно лампой в комнате. Только успевай собирать! Если возникла нужда, рядом трактор передвигает биотуалет. Подаешь сигнал комбайнеру, он останавливает. Бывает, тракторист забывает вовремя передвинуть уборную, и ты не спеша идешь в туалет десятки метров. Пользуешься любой минутой, чтобы отдохнуть, перевести дыхание. Некоторые умудрялись подолгу сидеть в уборной, чтобы отдохнуть.

Был один байке, религиозный. И каждый раз, когда на поле сломается комбайн, он восклицал: «О, Аллах! Спасибо, что дал нам возможность отдохнуть». Ведь пока технику чинили, мы отдыхали.

По моим наблюдениям, работать в Англию едут не офисные «планктоны», а сельские парни и девушки, кто привык зарабатывать на жизнь физическим трудом. Но даже им приходилось трудно. На ферме, где я работал, пожалуй, я был единственным «балконским».

Был только один парень, из Баткена, который работал играючи и не знал усталости. Кубат

Оказывается, с детства пахал на поле. Были и такие, кто не выдерживал нагрузок. Один парень через два месяца ушел с поля. Искал работу в Лондоне. Первое время мы ему помогали деньгами. Он знал английский и на родине работал в кофейне. Благодаря этому смог трудоустроиться.

— То есть соотечественники дружны и помогают друг другу?

— Как вам сказать... От человека, наверное, многое зависит. Помню, когда мы посадкой ростков капусты занимались, я, бывало, отставал. А так как работаешь в связке с трактором, те, кто закончил свои грядки, ждут тебя. Тогда бригадир просил остальных помочь мне. Мои земляки лежали и не двигались с места. А румыны дружной гурьбой приходили на помощь. Однако бывают ситуации, когда первыми на помощь бегут соотечественники.

— Были травмы или кто-то заболел от тяжелой работы? Медстраховка помогает в таких случаях?

— Видимо, страхование покрывает только некоторые виды заболеваний или травм. Если что-то случится, владелец фермы дает справку, что ты работаешь у него. Дальше сам. Ты должен заказать такси за свой счет, найти того, кто согласится быть переводчиком, и едешь в ближайшую поликлинику. Переводчик — это обычно из тех, кто работает на поле. Он не поедет бесплатно, ведь ему тоже надо работать. И ему нужно заплатить.

Грипп, простуда, не слишком серьезные порезы и так далее — только самолечение. Кубат

Слышал об одном парне, который попал в больницу в результате производственной травмы, ему выписали огромный счет. После разбирательств фермер согласился выплатить ему 20 тысяч фунтов. Но парень отказался и хотел судиться. Видимо, даже таких денег не хватало на покрытие лечения.

Позвольте спросить, сэр

— После такой работы, придя в общежитие, наверное, только одно желание — поужинать и спать?

- С начала. Потом привыкаешь. Многие после поля идут на другое — играть в футбол. Я тоже играл, но потом прекратил. Там натуральные газоны, скользкие. Многие ребята получили травмы и две-три недели не могли работать. Теряли деньги.

— Как заполняли свободное время?

— Один знакомый румын мне бесплатно давал свой велосипед, и я просто катался по округе. Мне нравилось смотреть на английские пейзажи, их небольшие села. Дома у большинства англичан почему-то маленькие, но аккуратные, с ровными газонами.

Как я заметил, их общество очень толерантное. Удивили мужчины, которые носят женские платья. Местные жители отзывчивые. Если на улице спросишь адрес, они остановятся и не спеша покажут, как пройти. Естественно, и ты должен себя вести культурно.

Фото предоставлено собеседником. Для отдыха используется любая возможность

Рядом с нашей фермой был городок — Тэлфорт. Однажды мы с одним земляком шли по улице — вдоль дороги стояла толпа темнокожих парней. Проходя мимо них, мой спутник громко так удивился: «Ух ты! Смотри, как много нег...ов!» Из толпы двое резко посмотрели на нас. Я по голливудским фильмам знал, что так нельзя обращаться к темнокожим, и, признаться, испугался. Не знал, как они отреагируют. Я шепотом сказал товарищу, что так нельзя говорить, и попросил ускорить шаг. Был вечер. На улице людей почти не было. Мой земляк же, метр с кепкой, спокойно, по-простецки парировал: «Да не бойся, братишка, мы их спокойно раскидаем, если надо будет!» Слава богу, «раскидывать» никого не пришлось.

— Удалось ли выучить английский?

— Нет. С утра до вечера ты работаешь в окружении земляков. Бригадиры, обычно болгары, румыны, поляки, говорят на ломаном русском. Во время отдыха в интернете обычно в отечественном или русскоязычном контенте.

— Бывали проблемы с выплатой зарплаты?

— Нам говорили, что оплата в ночной смене будет выше, чем в дневной. Но такого не было. Платили, как за дневную. Однако такого, чтобы не заплатили или дали меньше положенного, не было. Даже не слышал, чтобы у кого-то были проблемы насчет оплаты труда. Даже если ты проведешь в поле один день и уйдешь, тебе на карточку все равно поступят деньги за отработанное.