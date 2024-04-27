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Общество

Глава Минтруда поручила усилить работу по защите прав кыргызстанцев в России

Министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова встретилась с сотрудниками представительства Минтруда в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках встречи обсуждены вопросы, касающиеся защиты трудовых прав граждан Кыргызстана, пребывающих в РФ.

пресс-службы Минтруда
Фото пресс-службы Минтруда

Руководитель представительства Жаркынай Галиева рассказала о работе подразделения и миграционной обстановке в России.

В целях исполнения Указа президента Садыра Жапарова «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации» Гулнара Баатырова поручила усилить работу по защите законных прав и интересов граждан КР в РФ и отметила необходимость активизации информационно-разъяснительной работы среди трудовых мигрантов по вопросам миграционного законодательства России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292817/
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