Глава Минтруда поручила усилить работу по защите прав кыргызстанцев в России

Министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова встретилась с сотрудниками представительства Минтруда в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках встречи обсуждены вопросы, касающиеся защиты трудовых прав граждан Кыргызстана, пребывающих в РФ.

Фото пресс-службы Минтруда

Руководитель представительства Жаркынай Галиева рассказала о работе подразделения и миграционной обстановке в России.

В целях исполнения Указа президента Садыра Жапарова «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации» Гулнара Баатырова поручила усилить работу по защите законных прав и интересов граждан КР в РФ и отметила необходимость активизации информационно-разъяснительной работы среди трудовых мигрантов по вопросам миграционного законодательства России.