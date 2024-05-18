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Общество

Экономике Кыргызстана будет нанесен урон, если иностранцы уедут

Министр труда и социального обеспечения Гулнара Баатырова считает, что, если после ночных погромов иностранные мигранты покинут Кыргызстан, экономика серьезно пострадает. Об этом она заявила в интервью агентству «Кабар».

По ее словам, среди собравшихся вчера были те, кто хотел спровоцировать конфликт и беспорядки.

«Есть и те, кто сидел поодаль и наблюдал, распространял лживые сообщения, разжигающие межнациональную вражду. Их сейчас выявляют соответствующие органы», — отметила Гулнара Баатырова.

У нас и так не хватает рабочей силы, и если мы выгоним иностранцев, это негативно скажется на малом бизнесе, да и на крупные предприятия тоже, так же на частных предпринимателях, которые платят налоги государству. Могут остановиться целые производства. Это нанесет серьезный ущерб экономике государства.

Гулнара Баатырова

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек. По данным милиции, задержаны четверо иностранцев, среди которых трое граждан Египта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294345/
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