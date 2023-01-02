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Общество
Сюжет: Полезные советы

Куда звонить, если... Телефоны экстренных служб

Продолжительный отпуск и праздники нередко омрачаются экстренными ситуациями. Неосторожное обращение с фейерверками или пищевое отравление может обернуться трагедией.

24.kg решило напомнить, куда и в каких случаях стоит звонить бишкекчанам.

1

Если срочно нужна медпомощь

В любой экстренной ситуации, связанной со здоровьем, следует звонить в Центр экстренной медицины Бишкека по номеру 103. Скорая работает круглосуточно. Вам направят врачебную бригаду либо окажут консультацию по телефону.

Если беда случилась с ребенком, в столице его можно отвезти в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи по адресу: улица ​Байтика Баатыра, 8а. Она также работает круглосуточно. Единые номера больницы: 0312544655 и 0312544650.

2

Если вы стали жертвой преступников

В случае криминальных посягательств на вас или ваше имущество в Бишкеке, помимо привычного номера 102, обратиться можно и в дежурную часть ГУВД столицы по номерам: 0312437175 и 0312437168. Либо по районам: Первомайское РУВД — 0312566043; Ленинское РУВД — 0312352947; Свердловское РУВД — 0312432815 и Октябрьское РУВД — 0312544184.

Оперативно прийти на помощь к вам могут и сотрудники управления Патрульной службы милиции города. Звонить к ним следует по следующим номерам: дежурная часть УПСМ — 0312530181, 0312532233 и 0509102122 (WhatsApp).

3

Если вам нужна помощь спасателей

В жизни может случиться немало ситуаций, на выручку в которых к вам придут спасатели МЧС. Это одна из самых универсальных служб, которая выезжает не только на ДТП, но и на сугубо бытовые происшествия. Например, вы всей семьей вышли на улицу, чтобы посмотреть на фейерверки, а дверь в квартиру захлопнулась или ее за вами на замок закрыл ребенок.

В этой и других неординарных ситуациях вам поможет круглосуточная служба спасения МЧС. В Бишкеке она расположена по адресу: ​улица Горького, 142. Телефон диспетчера — 161.

4

Если случился пожар

В случае пожаров звонить нужно по номеру 101. Диспетчер пожарной охраны сам передаст ваш вызов в ближайшую часть.

Искать в справочниках номера районных пожарных частей не стоит, так как огнеборцы сами принимают решение о том, куда направить тот или иной расчет. Все зависит от сложности происшествия и его отдаленности от пожарной части. Вполне возможно, что вы окажетесь ближе к территории, подконтрольной соседнему району, и помощь вам направят оттуда.

5

Если у вас возникли вопросы ЖКХ

По аварийным деревьям можно обратиться в муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» по номеру 0312375330.

Для абонентов, которых обслуживает коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго», всегда доступны номера горячих линий: 0312212906 — круглосуточная диспетчерская, 0701777110 (WhatsApp).

По любым вопросам относительно водоснабжения и водоотведения звоните в единый информационный центр ПЭУ «Бишкекводоканал»: 1533.

6

Если на улице вдруг стало темно

В случае отключения уличного освещения для вас всегда работает аварийно-диспетчерская служба муниципального предприятия «Бишкексвет»: 0312576351, 0777902115 (WhatsApp).

7

Если сосед травит дымом

Если ваш сосед отапливает дом покрышками, а не углем, или кто-то завалил мусором весь двор, Санитарно-экологическая инспекция Бишкека всегда на связи по вопросам нарушения санитарных норм и правил благоустройства: 0312544540, 0557443877.

8

Если тротуар не чищен и дорожный знак не видно

По вопросам очистки дорог и тротуаров от гололеда можно обращаться по номеру 0554182185 (WhatsApp).

Вопросы, связанные с состоянием дорожных знаков и дорожных разметок, относятся к муниципальному предприятию «Бишкекасфальтсервис»: диспетчерская — 0312377657 (работает с 9.00 до 17.30), 0550888162 (WhatsApp).

По вопросам работы муниципальных парковок и стоянок вы можете обратиться на номер 0312656921.

9

Единые номера служб

Отметим, что по всем указанным выше вопросам жизнедеятельности города можно звонить и на короткие номера кол-центра мэрии Бишкека: 1840, 1850.

Свой единый номер есть и у службы спасения: 112. Диспетчер при необходимости свяжет вас с пожарной охраной, милицией, скорой медицинской помощью, аварийной службой газовой сети и прочими экстренными службами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254257/
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