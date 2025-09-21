Пять граммов здоровья: как йодированная соль защищает щитовидку

В Кыргызстане заболевания щитовидной железы занимают первое место среди болезней эндокринной системы. О том, как это связано с нехваткой йода, 24.kg рассказала врач Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Жыргал Молдокматова.

— Что такое йододефицит и почему он опасен для здоровья?

— Это недостаток йода в организме, из-за которого щитовидная железа не может вырабатывать достаточное количество гормонов. Гормоны щитовидной железы регулируют все обменные процессы, способствующие росту тканей и развитию нервной системы человека.

Йододефицит опасен тем, что приводит к увеличению щитовидной железы (зобу) и нарушению обмена веществ, снижению памяти и работоспособности, у детей — к задержке умственного и физического развития.

— Какие основные причины недостатка йода в организме?

— В основном его недостаток в пище и воде, особенно в регионах, где почва и вода бедны этим микроэлементом. К факторам риска также относятся несбалансированное питание, редкое употребление морепродуктов, отказ от йодированной соли, некоторые заболевания щитовидной железы, мешающие усвоению йода.

В странах, расположенных вдали от морей и океанов, йододефицитное состояние встречается чаще.

В Кыргызстане содержание йода в почве и воде в 9-10 раз ниже нормы, что приводит к неадекватному потреблению йодированной соли населением, особенно в Джалал-Абадской, Таласской и Нарынской областях. Разве что Иссык-Кульская подвержена этому не настолько, как остальные регионы.

Суточная потребность организма человека в йоде — 100-200 микрограммов.

— Какие симптомы могут указывать на нехватку йода?

— Мы различаем два состояния:

Гипотиреоз, когда щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов, а гормоны гипофиза повышаются.

Симптомы: усталость, сонливость, набор веса, сухость кожи, выпадение волос, замедление речи и мыслительных процессов.

А при гипертиреозе, наоборот, щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов.

Симптомы: учащенное сердцебиение, потливость, тревожность, потеря веса при нормальном аппетите, дрожь в руках, бессонница.

Таким образом, при гипотериозе замедленный обмен веществ, при гипертериозе — ускоренный.

— Какие методы диагностики йододефицита наиболее точные?

— Прежде всего надо сдать общий анализ мочи на йод. Во-вторых, проверить гормон щитовидной железы — ТТГ, он повышается при недостаточности йода.

Уровень свободного Т4 (тироксин) в анализах показывает, насколько активно работает щитовидная железа.

Ультразвуковое исследование позволяет выявить наличие зоба, узлов, измененной структуры щитовидной железы.

— Правда ли, что у детей йододефицит может повлиять на умственное развитие?

— Да, йод — ключевой элемент для работы щитовидной железы и развития мозга ребенка. Его дефицит может привести к:

ухудшению памяти, снижению внимания и способности к обучению;

повышенной утомляемости и сонливости;

ослаблению иммунитета и частым простудным заболеваниям;

сухости кожи, ломкости ногтей и выпадению волос;

нарушениям пищеварения и замедленному росту.

— Как влияет недостаток йода на беременность и здоровье будущего ребенка?

— При йододефиците у беременных повышается риск осложнений и рождения ребенка с нарушениями развития.

— Какие продукты являются основными источниками йода?

— Этот микроэлемент содержится в основном в морепродуктах. Морская капуста, или ламинария, к примеру, содержит от 300 до 2 тысяч микрограммов йода. В остальных продуктах (шпинат, салат, морковь, свекла, картофель, цветная капуста, брокколи, редис) содержится только от 0,5 до 2 микрограммов.

Йод есть в рыбе (ее кыргызстанцы не так часто потребляют), яйце, молоке, орехах. Чтобы восполнить суточную норму йода, человек ежедневно должен употреблять 2 килограмма орехов или 4 килограмма мяса. Но такое невозможно.

Таким образом, восполнить дефицит через продукты невозможно — в них йод в мизерном количестве. Для решения проблемы реализуют программы по йодированию соли.

— Насколько эффективно использование йодированной соли?

— По рекомендации Всемирной организации здравоохранения взрослым стоит употреблять не больше 5 граммов соли в день, или не более одной чайной ложки (включая всю соль в пище, а не только подсоленную).

В 5 граммах йодированной соли около 150 микрограммов йода, что почти соответствует суточной норме для взрослого.

При длительной термической обработке часть йода испаряется, поэтому рекомендуется добавлять йодированную соль в готовые блюда, а не в процессе длительной готовки.

Нельзя забывать, что чрезмерное употребление соли приводит к другим заболеваниям — артериальной гипертензии, что является основной причиной сердечно-сосудистых болезней.

— Как часто рекомендуют проверять уровень йода или функцию щитовидной железы?

— Детям — во время регулярных приемов у педиатра. Доктор заметит, если ребенок отстает в росте или, наоборот, внезапно прибавил в весе, отстает в умственном развитии — все это говорит о йододефиците. Гипертериоз обычно клинически проявляется во взрослом состоянии. При появлении симптомов, перечисленных выше, надо обратиться к семейному врачу или эндокринологу.

— Можно ли самостоятельно принимать препараты йода вроде «Йодомарина»?

— Ни в коем случае! Ведь речь о гормонах. Вопрос решает только эндокринолог. Препараты, такие как «Йодомарин», назначают при доказанном дефиците йода, в период беременности или детям, но только после обследования.

Избыточное количество йода тоже опасно.

При игнорировании симптомов и отсутствии лечения клиника будет усиливаться. Например, при гипертериозе может возникнуть Базедова болезнь, когда наблюдаются пучеглазие; сухость, боли в глазах; конъюнктивит; повышение внутриглазного давления и другое.