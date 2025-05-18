Можно ли поседеть за ночь и почему выпадают волосы? Ответы трихолога

Доцент кафедры дерматовенерологии и фтизиатрии Кыргызско-Российского Славянского университета, трихолог Алиджон Балтабаев рассказал 24.kg о причинах выпадения волос и можно ли поседеть за ночь из-за сильного стресса.

— О чем говорит состояние волос?

— Волосы, как и ногти, относятся к придаткам кожи, и поэтому перемена состояния организма в целом может отражаться на усилении выпадения волос и изменении ногтей. Наиболее четко эта взаимосвязь прослеживалась при постковидном выпадении. На прием обращались пациенты после перенесенной пневмонии и высокой температуры, у которых спустя 1,5-2 месяца наблюдалось обильное выпадение волос по всей голове, которое могло длиться до полугода и более.

В основе такого состояния лежит воспаление капилляров (сосудов), обильно оплетающих волос и кровоснабжающих его, что приводит к нарушению питания и последующему выпадению. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и при других вирусных инфекциях с высокой температурой — с последующим выпадением волос и, возможно, отслаиванием ногтевых пластин, чаще у детей.

Однако есть виды алопеции, связанные только с волосяной луковицей, такие как гнездная, андрогенетическая и некоторые разновидности аутоиммунных рубцовых алопеций.

Здоровые волосы являются символом красоты и молодости, потому что отражают здоровье всего организма.

— Как понять, что пора к трихологу?

— На самом деле симптомы, связанные с выпадением волос или состоянием кожи головы, редко возникают сразу. Необходимо время, чтобы заметить усиленное выпадение и/или поредение волос, появление перхоти и/или зуда. Во время беседы часто выясняется, что люди применяли различные домашние средства — маски с яйцом, простоквашей, репейным маслом и пробовали разные биологически активные добавки, но, не увидев эффекта, решили записаться на прием.

В основном это женщины, поскольку волосы для них имеют жизненно важное значение, как показатель молодости и красоты. Мужчин намного меньше беспокоит внешний вид, и чаще всего именно жены, обеспокоенные волосами своих благоверных, приводят их на прием. У мужчин часто присутствует стереотип, что волосы нужны как внешний атрибут для привлечения прекрасного пола и женитьбы, многие готовы бросить заботу о них сразу после свадьбы. Многие, но не все...

Если за последние один-три месяца вы заметили усиление выпадения волос во время мытья, расчесывания, большое количество выпавших волос на подушке после сна, это сигнал для посещения врача.

Рекомендую попытаться выяснить причинно-следственную связь выпадения и какого-либо обстоятельства, предшествовавшего его началу, будь то ОРВИ, прием лекарств, вакцинация или операции. Если возникают жалобы на появление зуда/перхоти, то обратить внимание на зависимость от мытья волос, смены шампуня или наличия схожих симптомов у домочадцев, чтобы не пропустить вшивость, особенно у детей.

Часто именно эстетисты, парикмахеры первыми бьют тревогу и рекомендуют обратиться к дерматологу или трихологу.

— Почему может появиться ранняя седина?

— В последнее время обращаются на прием родители с детьми до 15 лет с жалобами на прогрессирующее поседение волос в течение двух-трех лет. За пигментацию волос отвечает меланин, и в его синтезе участвуют различные аминокислоты, ферменты, микроэлементы.

Бывают проблемы врожденного или приобретенного характера, когда происходит потеря пигмента или нарушение его образования.

По литературным данным считается, что в основе поседения до 20 лет лежит генетическая предрасположенность. Во время беседы с родителями часто выясняется, что кто-то из родителей или их родных начал седеть в девятом классе (15 лет) и ближе к 30 годам уже был весь седой.

Если наследственность родители отрицают, необходимо искать причину в нарушении обмена веществ, потому что потеря пигмента может сигнализировать о дефиците микроэлементов, аминокислот, нарушении антиоксидантной защиты. В частности, в научной литературе описаны случаи раннего поседения у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом — заболеванием щитовидной железы, когда сам иммунитет реагирует против клеток железы и схожая реакция наблюдается по отношению к собственным волосам, содержащим пигмент меланин.

Преждевременное поседение есть и у пациентов с пернициозной анемией (заболевание, для которого характерно нарушение кроветворения, вызванное дефицитом витамина В12), витилиго (на коже образуются участки, где отсутствует пигмент меланин, потому что его разрушает иммунная система).

Проблема поседения может возникнуть вследствие дефицитных состояний; из микроэлементов, это чаще всего нехватка меди, селена и цинка. Они очень тесно завязаны не только на образовании пигмента, но и на синтезе новых клеток волоса, поэтому их дефицит приводит к поредению волос и снижению образования пигмента. Витамины группы B, витамин D, серосодержащие аминокислоты также важны для образования меланина.

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Многие специалисты уделяют большое внимание такому понятию, как оксидативный стресс. В таких ситуациях в крови повышается количество активных форм кислорода, которые могут нарушать мембраны клеток за счет их перекисного окисления, к ним особо чувствительны меланоциты, которые истощаются.

На недавней сессии Американского общества исследования волос показано, что в условиях стресса в организме человека надпочечники выделяют большое количество адреналина и норадреналина — гормонов стресса, которые разрушают и истощают меланоциты, поэтому часто после стрессовых ситуаций пигмент не восстанавливается.

Есть еще феномены Томаса Мора или Марии-Антуанетты. Бытует легенда, что за ночь до казни Мария-Антуанетта поседела. Считалось, что если человек сильно нервничает, то может за день поседеть. Современные исследователи доказали, что это миф. Дело в том, что иммунная система при нарушениях чаще всего направлена против пигментированных волос, а седые она не трогает. У Марии-Антуанетты в течение ночи наблюдалась потеря пигментированных волос, а седые остались, поэтому людям показалось, что все волосы побелели. Этот случай относится к одному из трихологических заболеваний — гнездная алопеция.

То есть без определения причины раннего поседения ответить однозначно сложно. Для этого необходимо пройти очную консультацию и диагностику — трихоскопию.

— Почему начинают выпадать волосы? Кто чаще этому подвержен — мужчины или женщины?

— Все виды выпадения волос делятся на две большие категории: рубцовые и нерубцовые. Во время первой потери волос происходит разрушение луковицы волоса, которая содержит стволовые клетки, поэтому волос не восстанавливается. Если выпадение нерубцовое, допустим, гнездное, телогеновое или андрогенетическое, то волос выпадает, но луковица остается живой и после отдыха в один-два месяца запускается новый цикл роста волос, и они отрастают.

Наиболее частым видом выпадения, с которым обращаются пациенты, является андрогенетическая алопеция (выпадение волос по женскому или мужскому типу), когда у женщин волосы начинают редеть в области центрального пробора, а у мужчин уходит назад граница роста волос на лбу и редеет макушка, волосы истончаются.

Эта проблема связана с генетической предрасположенностью.

Луковицы волос передней части головы чувствительны к мужскому гормону дигидротестостерону или высокой активности фермента 5-альфа-редуктаза, который способствует повышению салоотделения и жирности кожи головы и уменьшению луковицы. А из маленькой луковицы растут тонкие и одиночные волосы.

У женщин часто потеря волос бывает физиологической. К примеру, во время беременности за счет действия женских половых гормонов жизненный цикл волоса продлевается и волосы практически не выпадают.

После родов происходит естественное снижение гормонов, и запускается так называемое послеродовое телогеновое выпадение волос — спустя три-четыре месяца волосы, цикл которых продлился во время беременности, начинают выпадать. Это процесс временный и должен остановиться в течение шести месяцев, если нет сопутствующих дефицитов микронутриентов.

— Какая ежедневная норма выпадения волос?

— Выпадение волос должно рассматриваться с точки зрения того, норма это или патология, ведь волосы постоянно обновляются.

Естественным образом в сутки у человека должно теряться от 50 до 70 волос.

За это время начинают расти новые и происходит постоянный процесс обновления. Считается, что в норме около 15 процентов волос должно находиться в фазе выпадения и 85 процентов в фазе роста.

Когда во время трихоскопии мы видим, что процент выпадающих волос увеличивается, — это проблема, и мы начинаем выяснять ее причину. Для более точного подсчета можно использовать карт-тест и тест на мытье волос за пять суток, когда можно рассчитать ежесуточное выпадение.

— Какие симптомы выпадения волос должны насторожить?

— Самый простой способ определить, есть ли у человека избыточная потеря волос, — это провести пул-тест: нужно взять пучок из 50-70 волос и потянуть. Если в руке остается более двух-трех волос, можно предварительно думать об избыточном выпадении, если меньше, то беспокоиться не стоит.

— Какие есть методы диагностики для установления причин активного облысения?

— Чтобы понять вид выпадения волос, необходимо провести трихоскопию (видеодерматоскопию) — исследование кожи головы и волос с помощью специального оборудования и программы, которая позволяет сделать снимки кожи головы в различных зонах и сохранить в базе данных для последующего сравнения.

Наиболее достоверным методом оценки выпадения является фототрихограмма, которую делают в два этапа с подбриванием волос в двух зонах и оценкой роста через 48 часов. Без диагностического оборудования возможность постановки правильного диагноза и назначения лечения трихологом становится ограниченной и сказать, восстановится ли луковица, сложно.

— Какие меры профилактики есть для поддержания здоровья волос?

— Учитывая, что вся видимая часть стержня волоса является «мертвой», то наружные процедуры могут только придавать блеск, гладкость и объем. Поэтому оправданным может быть применение бальзамов и кондиционеров, восстанавливающих структуру чешуек волоса.

«Живым» считается только волосяной сосочек, поэтому важны его кровоснабжение и питание.

Значимость микроэлементов, витаминов и аминокислот определяется самой консистенцией луковицы и стержня. Для примера в качестве материала для построения кератина волоса используются серосодержащая аминокислота цистеин, фермент цинк-зависимая хелатаза; для пигментации и питания — медь и железо.

Вся работа этих систем в динамическом равновесии — гомеостазе, который регулирует организм, и при нарушении обмена веществ — их нехватке или избытке — возникает дисбаланс, приводящий к преждевременному завершению фазы роста волоса.

Следует отметить, что микроэлементы могут быть как синергистами (сочетаемыми), так и антагонистами — противоборствующими. К слову, цинк — антагонист железа, мешает его всасыванию, а медь и железо — синергисты — усиливают. Эти биохимические взаимодействия следует учитывать при подборе витаминных комплексов. Идеального средства нет, все определяется индивидуальными потребностями организма.