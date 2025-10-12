Язва желудка: гастроэнтеролог о симптомах, алкоголе и мифах

Язва — широко распространенное заболевание, представляющее собой одну из актуальных медико-социальных проблем из-за высоких показателей, частых рецидивов и нетрудоспособности заболевших. О симптомах и осложнениях 24.kg рассказала врач-гастроэнтеролог Национального госпиталя Эльвира Жакишова.

— Что такое язвенная болезнь?

— Язвенная болезнь бывает двух видов:

желудка;

двенадцатиперстной кишки.

Чаще во всем мире фиксируется язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

Основная причина развития язвы в 80-90 процентах случаев — длительная инфекция Helicobacter pylori.

Бактерия живет под слизистым слоем желудка и вызывает хроническое воспаление. Немаловажную роль играет прогрессирование факторов агрессии над факторами защиты в желудке.

Также сказывается бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов — мы часто увлекаемся ибупрофеном, аспирином и так далее.

Кроме того, влияют стресс, злоупотребление алкогольными напитками и табакокурением, нарушение режима питания.

— Насколько распространена язвенная болезнь сегодня?

— Распространенность очень высокая, особенно среди молодых людей, поскольку большую роль играют нерациональное питание и вредные факторы. По разным данным, примерно 5-10 процентов населения Земли сталкиваются с язвенной болезнью. Чаще уязвимы граждане от 30 до 50 лет.

Какие симптомы должны насторожить человека? — ноющие или схваткообразные боли, чаще возникают натощак или непосредственно после еды; — постоянная изжога, особенно в ночные и утренние часы, отрыжка кислым; — тошнота; — тяжесть в эпигастральной области после приема пищи, чувство быстрого наполнения желудка; — появление при кровотечении рвоты «кофейной гущи», темного стула. Есть и другие симптомы тревоги — похудение, снижение или отсутствие аппетита; если в анамнезе у кого-то из близких родственников есть онкология со стороны желудочно-кишечного тракта. При наличии этих симптомов и боли в животе необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Это явление очень распространено в Кыргызстане — люди сами себе «назначают» лекарства. Иногда неправильное лечение приводит к плачевным последствиям.

— Может ли язва развиваться без выраженных болей?

— Да. Это зависит от локализации, наличия близлежащего нервного сплетения.

— В каких случаях потребуется госпитализация?

— Язвенная болезнь лечится в амбулаторных условиях и только при наличии осложнений — в стационаре.

Среди осложнений возможны:

перфорация;

кровотечение;

пенетрация.

— Как сегодня диагностируют язву? Насколько точна гастроскопия?

— Точность гастроскопии не вызывает сомнений — за счет окуляра наглядно все видно — размер, локализацию. В других странах есть эндокапсулы (быстрый и эффективный метод комплексного исследования органов пищеварения и тонкого кишечника. — Прим. 24.kg). Но в КР, к сожалению, они пока не доступны.

Многие пациенты из опасений по поводу неприятной процедуры откладывают визит к врачу. Однако сейчас по международным клиническим протоколам гастроскопия разрешена с примедикацией. То есть можно провести процедуру под наркозом, чтобы больной не испытывал стресс.

— Можно ли вылечить язву полностью или она останется хроническим заболеванием?

— Болезнь контролируемая и хорошо поддается терапии, мы добиваемся стойкой ремиссии у многих больных благодаря новым схемам лечения. Однако надо понимать, что при определенных ситуациях процесс может обостриться, но это исправимо при правильном назначении препаратов и ведении больного.

Важную роль играют правильное назначение, дозировка препарата и схема терапии.

— Как питание влияет на течение язвенной болезни?

— Оно играет ключевую роль в лечении и профилактике обострения. Некоторые продукты могут усиливать раздражение слизистой. Если язва обнаружена, рекомендуется следовать общим принципам:

дробное, пяти- или шестиразовое питание малыми порциями;

еда должна быть теплой (не горячей и не холодной);

исключение раздражающих продуктов — жареных, острых, жирных, кислых.

Свежий хлеб, кофе, крепкий чай, газированные напитки, алкоголь тоже играют роль в усилении симптомов.

— Некоторые говорят, что при язве надо употреблять некоторое количество алкоголя. Это миф или правда?

— Миф, конечно. Алкоголь, наоборот, разрушает слизистую и усиливает выработку кислоты, которая как раз таки играет решающую роль в образовании и развитии язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

Курение также нарушает кровоснабжение слизистой, повышает выработку соляной кислоты.

Все вредные аспекты (алкоголь, курение, стресс, самолечение медикаментами) способствуют тому, чтобы факторы агрессии превышали над факторами защиты.

— Какие меры профилактики помогут избежать язвы?

— Отказ от вредных привычек, улучшение режима питания. Рекомендуется исключить острое, кислое, жирное, жареное, не есть всухомятку, не практиковать длительные голодания или переедания.