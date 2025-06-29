Болезнь будущего. Вертебролог о причинах и профилактике сколиоза

Ежегодно 30 июня отмечается Международный день борьбы со сколиозом. Это одно из распространенных заболеваний костно-суставной системы у детей. Причем у девочек оно встречается в несколько раз чаще. Подробнее 24.kg рассказал вертебролог Бактыбек Джалилов.

— Что такое сколиоз?

— Это боковое искривление позвоночника. По мере прогрессирования сколиоза происходит деформация грудной клетки и таза, которая нарушает работу внутренних органов. В то же время позвонки скручиваются по оси, это вызывает нарушение осанки, изменения линии плеч и положения таза.

Существует несколько форм сколиоза, в том числе врожденный. Но наиболее часто встречается идиопатический сколиоз, когда точная причина неизвестна.

Позвоночник искривляется постепенно. Исходя из этого, выделяют разные степени болезни:

I степень — отклонение от вертикальной оси менее чем на 10 градусов;

II степень — 11–25 градусов;

III степень — 26–50 градусов;

IV степень — более 51 градуса.

— Какие возрастные группы наиболее подвержены проблеме?

— Чаще всего сколиозом страдают в детстве и подростковом возрасте. Поэтому в период активного формирования опорно-двигательного аппарата важно вести здоровый образ жизни.

Сидячий, малоподвижный образ жизни, неправильная поза во время сидения за партой/столом, неравномерное распределение нагрузки на спину (неправильное ношение рюкзака), мышечная дистрофия (слабые мышцы), травмы и падения — все это может провоцировать факторы развития сколиоза.

Прогрессирование сколиоза не прекращается до окончания роста позвоночника.

— Наследственность играет роль в этом вопросе?

— Да, бывает.

— Как проводится диагностика сколиоза?

— Обычно во время консультации мы собираем анамнез, проводим клинический осмотр, а затем направляем пациентов на диагностику — компьютерную или магнитно-резонансную томографию либо рентген. Чаще используем панорамный рентген, который весь позвоночный столб снимает в двух проекциях.

— На что жалуются люди со сколиозом?

— Пациенты со сколиозом первой степени могут не иметь особых жалоб. При второй степени могут ощущаться дискомфорт, перекос таза, плеч и лопаток.

Третья и четвертая стадии говорят о прогрессирующем течении заболевания — у больного сдавливает сосуды, легкие, кишечник. Люди с четвертой стадией испытывают сложности с ходьбой, поскольку у них начинается одышка. Постоянно ощущается боль.

— Инвалидизация часто наступает?

— Да, пациентам с третьей и четвертой степенями мы предлагаем пройти через медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности.

Операцию проводим для коррекции позвоночника, но оперативный путь не всегда помогает.

— Ношение корсета рекомендуете?

— Я корсет особо не предлагаю больным — он атрофирует мышцы, а это еще больше усугубляет состояние человека.

Когда все мышцы в тонусе, с костями все будет хорошо. При атрофированных мышцах кости становятся хрупкими и пористыми.

— В каких случаях требуется хирургическое вмешательство?

— При сколиозе третьей и четвертой степеней, когда искривление составляет больше 40 градусов, предлагаем оперативное лечение, потому что прогрессирование приводит к возникновению болевого синдрома, нарушениям дыхательной системы (искривление позвоночника сдавливает легкие), дискомфорту, перекосу таза, плеч, лопаток, грудной клетки.

— Какая реабилитация нужна после операции?

— После операции предлагаем больному несколько недель заниматься специальной лечебной физкультурой самостоятельно, а через месяц начинается реабилитация — массаж для повышения тонуса ослабленных мышц, плавание, активная ходьба, спорт. Можно висеть на турнике, чтобы вытягивать тело позвонка и поддерживать мышцы в тонусе.

— Какие виды спорта противопоказаны?

— Тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол (нужно исключить прыжки).

— Есть профилактика, чтобы у детей не появился сколиоз?

— В первую очередь родители должны заниматься ребенком. Сколиоз — это болезнь будущего. У всех детей сейчас есть смартфоны. Они не прыгают, не бегают, в их руках всегда телефон. От постоянного сидения в неправильном положении начинается искривление позвоночника. Кроме того, молодежь часто потребляет фастфуд, от которого не получает никакого кальция, хондропротектора.

Поэтому мы рекомендуем родителям заниматься ребенком, чтобы он больше играл, занимался плаванием, на турнике висел. Если плавание не по карману, всегда можно на участке установить турник, и занятия будут бесплатными.

— При выборе школьного рюкзака на что обращать внимание?

— Часто девочки носят сумку на одном плече. В таких случаях возможно искривление позвоночника. Рюкзак у школьников не должен быть тяжелым.

— Как часто ребенку нужно посещать вертебролога?

— Не реже одного раза в год.