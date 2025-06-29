Сырная дилемма: нутрициолог о плюсах и минусах популярного продукта

Сыр — любимый многими продукт. В нем много кальция, белка, различных витаминов, важных для иммунитета. Однако в некоторых видах сыра содержится большой процент жира, что подходит не каждому потребителю. Какой из сыров наиболее полезен и какова оптимальная норма его потребления? Об этом 24.kg рассказала нутрициолог Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Марина Дуйшенкулова.

Фото из архива. Нутрициолог Марина Дуйшенкулова

— Сыр богат:

кальцием, который укрепляет кости и зубы;

фосфором, который поддерживает энергетический обмен;

витамином А, важным для иммунитета, зрения;

витамином В12, необходимым для полноценной работы нервной системы, кроветворения;

цинком, который участвует в заживлении тканей;

селеном (антиоксидантная защита).

Некоторые виды содержат также аминокислоты, жирорастворимые витамины А, D, Е и К. Благодаря ферментации сыры содержат еще и пробиотики, которые положительно влияют на кишечную микрофлору.

Содержание витаминов зависит от сорта, жирности и выдержки. Например, твердые выдержанные сыры содержат больше витамина В12 и кальция, чем мягкие, свежие виды.

Сыры также могут восполнять дефициты при ограниченных диетах, особенно у вегетарианцев, но не являются заменой овощей, фруктов или других продуктов питания. Просто выступают как одно из дополнений полноценного питания.

Фото из интернета. Некоторые сыры содержат также аминокислоты, жирорастворимые витамины А, D, Е и К

— Сыр способствует укреплению костной ткани благодаря высокому содержанию кальция, фосфора и белка. Кальций сам по себе является ключевым минералом, который участвует в построении зубов, костей, а вот фосфор усиливает его усвоение. Казеин необходим для обновления костей. Некоторые выдержанные сыры содержат еще и витамин D, который тоже усиливает всасывание кальция в кишечнике.

Согласно научным публикациям, регулярное потребление молочных продуктов у пожилых людей связано с уменьшением риска переломов и повышением минеральной плотности костей. Особенно важно потребление сыра для женщин в постменопаузе и подростков.

Однако избыток соли и насыщенных жиров в некоторых сортах требует контроля. Избыток соли может привести к развитию гипертонии. Для оптимального эффекта рекомендуется сочетать потребление сыра с физической активностью и другими источниками витамина D (например, прогулки на свежем воздухе под солнечным светом в оптимальные часы, потребление рыбы и так далее).

Фото из интернета. Для оптимального эффекта рекомендуется сочетать потребление сыра с физической активностью и другими источниками витамина D

— Наиболее полезными считаются твердые и полутвердые сыры, такие как «Пармезан», «Чеддер» и другие виды. Они отличаются более высоким содержанием кальция, белка и витамина В12 благодаря длительной ферментации и более высокой плотности. Например, 30 граммов «Пармезана» содержит в себе примерно 330 миллиграммов кальция, и это покрывает около 25-30 процентов суточной потребности взрослого человека.

Но не стоит забывать про индивидуальные особенности. Если в организме есть воспалительные процессы, это может снизить процент всасывания кальция и других витаминов, микроэлементов и минералов. Мы же сейчас говорим о здоровом человеке.

Мягкие сыры, такие как «Бри» и другие виды, богаты жирами, но менее насыщены кальцием. Некоторые мягкие сыры содержат в себе и полезные пробиотики. Важно также учитывать переносимость. При чувствительности к лактозе лучше выбирать выдержанные сыры, поскольку они практически не содержат лактозу. Пищевая ценность зависит и от уровня соли и жиров. Нежирные варианты — до 20 процентов жира — более подходят для регулярного потребления.

Самое важное — необходимо выбирать сыры с высоким содержанием кальция и умеренным содержанием жира, избегая ультрасоленых или чрезмерно жирных сортов, потому что это может привести к другим отрицательным моментам.

Фото из интернета. Умеренное ежедневное потребление сыра допустимо и может быть полезным, если продукт включен в сбалансированный рацион

— Умеренное ежедневное потребление сыра допустимо и может быть полезным, если продукт включен в сбалансированный рацион.

Рекомендуемая безопасная порция — примерно один-два ломтика, или около 30-40 граммов в день. Сыр содержит в себе ценные пищевые вещества (кальций, белок, витамин В12, цинк). Но не стоит забывать, что сыры богаты насыщенными жирами и солью. Избыточное потребление может привести к повышению уровня холестерина или артериального давления. Это пагубно влияет на состояние здоровья людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, сыр сам по себе калорийный продукт. В 100 граммах может содержаться 300-400 килокалорий, поэтому это тоже нужно учитывать. Умеренное потребление молочных продуктов в целом, включая сыр, не увеличивает риск ишемической болезни сердца при соблюдении общей калорийности в своем рационе.

— Существует ли разница в пользе между козьим, коровьим и овечьим сыром?

— Да. Различия касаются как питательной ценности, так и переносимости. Козий сыр легче усваивается благодаря меньшим жировым глобулам и содержит меньше лактозы, что делает его более предпочтительным для людей с легкой лактозной непереносимостью. Также он богат кальцием, но обычно содержит меньше витамина В12, чем коровий.

Овечий сыр содержит большое количество белка и кальция, он сам по себе считается рекордсменом по их содержанию, а также витамина D и железа. Это делает его более ценным при остеопорозе и анемии.

Что касается сыра из коровьего молока, то он более доступен и разнообразен, но у некоторых людей может вызвать аллергию (у кого есть аллергия на казеин или лактозу).

По вкусу козий и овечий сыр более насыщенный, часто соленый. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений самого человека и целей потребления (для повышения кальция, снижения лактозы или увеличения белка).

Все три типа могут быть полезными, если выбрать натуральный продукт. И, конечно же, нужно контролировать количество соли.

Фото из интернета. Твердые, выдержанные сорта, особенно «Пармезан», «Чеддер» и другие виды, содержат много белка, что способствует и усвоению кальция

— Твердые, выдержанные сорта, особенно «Пармезан», «Чеддер» и другие виды, содержат много белка, что способствует и усвоению кальция. Выдержанные сыры практически не содержат лактозу, и, следовательно, их можно употреблять людям, у которых есть лактозная непереносимость. Для лучшего усвоения рекомендуется употреблять сыры вместе с овощами, в которых содержится витамин С (брокколи, болгарский перец).