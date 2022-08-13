Цифра дня. 8 тысяч 303 обращения поступили на горячую линию ФОМС с начала года

За семь месяцев на горячую линию 113 Фонда обязательного медицинского страхования поступило 8 тысяч 303 обращения. Об этом сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что из них было 8 обоснованных жалоб: по нарушению этики (4), ненадлежащему качеству предоставляемых медицинских услуг (2), неправильному взиманию денежных средств (1) и прочие (1).

«По лекарственному обеспечению, отказу от оказания медицинской помощи и организации работы больниц жалобы не поступали», — подчеркнули в ФОМС.

Напомним, звонки на горячую линию 113 принимаются с 9.00 до 18.00, кроме выходных.