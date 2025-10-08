15:19
Общество

ФОМС напомнил о бесплатных медуслугах для школьников

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает родителям о бесплатных медицинских услугах, доступных для школьников.

По его данным, все дети от 6 до 16 лет, а также учащиеся школ до 18 лет автоматически застрахованы по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Взносы за них оплачивает государство, что позволяет им получать гарантированные медицинские услуги по Программе государственных гарантий (ПГГ).

В центрах семейной медицины и центрах общеврачебной практики школьники могут бесплатно получить:

  • консультацию и лечение у семейного врача;
  • прививки;
  • неотложную медицинскую помощь;
  • помощь при травмах (иммобилизация);
  • инъекции (без предоставления лекарств и шприцев);
  • базовые лабораторно-диагностические исследования (12 видов, в том числе проверка остроты зрения);
  • дополнительные исследования (40 видов), за исключением дорогостоящих.

Льготные лекарства:

  • со скидкой до 90 процентов для детей с заболеваниями (бронхиальная астма, эпилепсия, онкология в терминальной стадии, психические расстройства);
  • со скидкой до 50 процентов для детей, приписанных к семейному врачу.

Электронный рецепт выдает семейный врач, после чего родители могут получить лекарство в аптеке, работающей по договору с ФОМС.

Госпитализация и лечение в стационаре. При направлении семейного врача на плановое лечение школьника родители оплачивают только сооплату среднего уровня, которая зависит от профиля заболевания и уровня медицинского учреждения:

  • хирургический профиль — 1 тысяча 90 сомов (городские и районные больницы), 1 тысяча 510 сомов (национальные центры);
  • терапевтический профиль — 840 сомов (городские и районные больницы), 1 тысяча 160 сомов (национальные центры).

Экстренная (скорая) помощь оказывается бесплатно до выхода ребенка из состояния, угрожающего жизни, вне зависимости от возраста. При экстренной госпитализации направление семейного врача не требуется.

Чтобы ребенок мог получать все бесплатные услуги, включая анализы, процедуры, необходимо приписать его к семейному врачу по месту жительства.

Без приписки и направления врача родители оплачивают услуги на амбулаторном уровне по прейскуранту. При плановой госпитализации вносят сооплату максимального уровня.

По всем вопросам родители могут обращаться на круглосуточную горячую линию ФОМС по номеру 113. Звонки со всех устройств бесплатные.
