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Общество

В Балыкчи завершились учения ОДКБ «Кобальт-2022»

В Балыкчи на полигоне «Эдельвейс» войсковой части 20636 прошел заключительный этап тактико-специальных учений ОДКБ «Кобальт-2022». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Подразделения специального назначения государств — членов организации отработали учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, подводя итоги, дал высокую оценку силам специального назначения. Глава МВД Кыргызстана Улан Ниязбеков подчеркнул, что была проделана колоссальная работа», — говорится в сообщении.

Напомним, что в учениях «Кобальт-2022» приняли участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Армении, России, Таджикистана, Беларуси, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения МВД, Нацгвардии, МЧС и Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241639/
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