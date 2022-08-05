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Общество

Афиша Бишкека на выходные: фестивали, концерты и выставки

Выставки, ярмарки

6-7 августа. Постоянные выставки музея

В Бишкеке после ремонта открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

6-7 августа. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 июля — 10 августа. Выставка «Цветотерапия»

Представлены 20 живописных полотен, 11 графических работ, 5 скульптур и 15 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 июля — 1 сентября. Выставка художников-юбиляров

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 70-80-х годов отличают многообразие и взаимовлияние художественно-стилистических направлений, обращение к традициям, эволюция жанровой структуры, широкий тематический круг, разнообразие творческих индивидуальностей. На выставке представлены работы десяти авторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-7 августа. Международный пленэр «Сибирь — Кыргызстан»

В составе группы, которая проводит в Кыргызстане пленэр, семь авторов из Ханты-Мансийского регионального отделения Творческого союза художников России, а также художники из КР. Маршрут пленэра: Бишкек — Алтын-Арашан — Каракол — Иссык-Куль.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-23 августа. Выставка «Радость цвета»

Участники — известные художники Кыргызстана Жылдыз Асангали и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

4-15 августа. Выставка «Южный авангард»

Участники выставки — известные, талантливые, самобытные авторы, такие как Улан Джалиев, Латип Камалов, Абдусамат Мырзаев, Алмасбек Самидинов, Ырысбай Толонов, Исмаил Урманов.

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.00-18.00.

Концерты, фестивали

6 августа. Food Fest

Гостей ждут различная уличная еда, напитки, живая музыка, танцевальные номера, игры, детские и взрослые мастер-классы и многое другое.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 19:00.

6 августа. Концерт «Молодая опера — молодой балет»

Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступят солисты оперы и балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.

Эркина Болжурова
Фото Эркина Болжурова

6 августа. Танцевальный Open Air

Фестиваль — возможность погрузиться в танцевальный мир, завести новые знакомства, вдохновиться и сохранить чудесные воспоминания о лете.

ТРЦ Asia Mall, 17.30.

6 августа. Дарыя Fest

Гостей ждут различные арт-проекты, мастер-классы, игры, музыка и многое другое. Подробнее

Набережная реки Аламедин в 5-м микрорайоне, 17.00-23.00.

7 августа. Концерт солистов оперы

Выступление пройдет в рамках вечеров под аркой. Концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.

5-8 августа. Дни казахстанского кино

Будут показаны фильмы «Мукагали» Болата Калымбетова и «Огонь» Айжаны Касымбек. Каждую из картин представит ее создатели. Также состоится презентация Государственного центра поддержки национального кино.

Кинотеатр «Ала-Тоо», 17.00-18.00.

Мастер-классы


6 августа. Мастер-класс по войлоку

Материалы включены в стоимость. Запись по телефону 0778351283.

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241520/
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