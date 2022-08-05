Афиша Бишкека на выходные: фестивали, концерты и выставки

Выставки, ярмарки
6-7 августа. Постоянные выставки музея
В Бишкеке после ремонта открыли Исторический музей. Подробнее
Государственный исторический музей, 10.00-18.00.
6-7 августа. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 июля — 10 августа. Выставка «Цветотерапия»
Представлены 20 живописных полотен, 11 графических работ, 5 скульптур и 15 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
28 июля — 1 сентября. Выставка художников-юбиляров
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 70-80-х годов отличают многообразие и взаимовлияние художественно-стилистических направлений, обращение к традициям, эволюция жанровой структуры, широкий тематический круг, разнообразие творческих индивидуальностей. На выставке представлены работы десяти авторов.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
5-7 августа. Международный пленэр «Сибирь — Кыргызстан»
В составе группы, которая проводит в Кыргызстане пленэр, семь авторов из Ханты-Мансийского регионального отделения Творческого союза художников России, а также художники из КР. Маршрут пленэра: Бишкек — Алтын-Арашан — Каракол — Иссык-Куль.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
3-23 августа. Выставка «Радость цвета»
Участники — известные художники Кыргызстана Жылдыз Асангали и Петр Куринских.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.
4-15 августа. Выставка «Южный авангард»
Участники выставки — известные, талантливые, самобытные авторы, такие как Улан Джалиев, Латип Камалов, Абдусамат Мырзаев, Алмасбек Самидинов, Ырысбай Толонов, Исмаил Урманов.
Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.00-18.00.
Концерты, фестивали
6 августа. Food Fest
Гостей ждут различная уличная еда, напитки, живая музыка, танцевальные номера, игры, детские и взрослые мастер-классы и многое другое.
ТРЦ «Дордой-Плаза», 19:00.
6 августа. Концерт «Молодая опера — молодой балет»
Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступят солисты оперы и балета.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.
6 августа. Танцевальный Open Air
Фестиваль — возможность погрузиться в танцевальный мир, завести новые знакомства, вдохновиться и сохранить чудесные воспоминания о лете.
ТРЦ Asia Mall, 17.30.
6 августа. Дарыя Fest
Гостей ждут различные арт-проекты, мастер-классы, игры, музыка и многое другое. Подробнее
Набережная реки Аламедин в 5-м микрорайоне, 17.00-23.00.
7 августа. Концерт солистов оперы
Выступление пройдет в рамках вечеров под аркой. Концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.
5-8 августа. Дни казахстанского кино
Будут показаны фильмы «Мукагали» Болата Калымбетова и «Огонь» Айжаны Касымбек. Каждую из картин представит ее создатели. Также состоится презентация Государственного центра поддержки национального кино.
Кинотеатр «Ала-Тоо», 17.00-18.00.
Мастер-классы
6 августа. Мастер-класс по войлоку
Материалы включены в стоимость. Запись по телефону 0778351283.
Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.30.