Дискриминация. Дастан Бекешев пожаловался генпрокурору на Госстрой

Депутат парламента Дастан Бекешев пожаловался генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву на чиновников Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В своем Telegram-канале он написал почему.

По его словам, жители домов № 24/1, 24/2 по улице Молдокулова в жилмассиве «Кок-Жар» ранее неоднократно писали обращения. Они жалуются, что их дома до сих пор не газифицированы. Госстрой отказывается проводить газ. В ведомстве пояснили, что не намерены менять строительные нормы и правила и разрешать газификацию домов, где проживают слабовидящие и слабослышащие люди.

«Такой запрет обусловлен тем, что природный газ и газовое оборудование являются объектами повышенной опасности, а безопасность населения — главная прерогатива государства», — говорится в пояснении Госстроя.

Чиновники отметили, что разрешение на газификацию домов, где живут люди с ограниченными возможностями здоровья, может создать угрозу не только им, но и близлежащим строениям. Ведомство также ссылается на то, что запрет проводить газ в дома, где живут слабослышащие и слабовидящие, — мировая практика.

Дастан Бекешев назвал это глупостью. «В ведомстве пишут, что меня уважают, но слепым и глухим газифицировать дома запрещают. Раз такая глупость, то нужно запретить алко/наркозависимым и лицам с психическими отклонениями газификацию», — парировал он.

Нардеп считает, что Генпрокуратура должна отреагировать, поскольку это дискриминация в отношении незрячих и глухих.