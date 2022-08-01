100 детей кыргызских мигрантов из России приехали на отдых в «Алтын балалык»

В оздоровительно-реабилитационный центр «Алтын балалык» прибыли на отдых 100 детей кыргызстанцев, проживающих в России. Об этом сообщает департамент информации МИД.

Уточняется, что дети приехали из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Отмечается, что списки детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте и общественно-культурной деятельности сформулированы руководителями кыргызских общественных диаспоральных организаций в вышеуказанных местностях.

Подчеркивается, что это первый проект, направленный на поддержание связи детей соотечественников из зарубежья с исторической родиной и организацию их отдыха на озере Иссык-Куль, который реализуется Минздравом и Генеральным консульством Кыргызстана в Екатеринбурге, при поддержке руководства страны, Жогорку Кенеша и кабинета министров КР.