Ролик о Кыргызстане опубликовали на странице президента Узбекистана

На официальном YouTube-канале президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликовали ролик о Кыргызстане.

В двухминутном видео собраны кадры с визита главы соседней страны в КР на прошедший в Чолпон-Ате саммит президентов стран Центральной Азии.

В ролике показаны прибытие Шавката Мирзиеева в Чолпон-Ату, встреча с Садыром Жапаровым, посещение лидерами государств этнокомплексов Nomad и «Рух Ордо», прогулка на теплоходе, а также выступление главы Узбекистана на саммите.

Напомним, 20-21 июля в Чолпон-Ате прошла 4-я Консультативная встреча глав стран Центральной Азии. В ней приняли участие президенты всех пяти государств ЦА.