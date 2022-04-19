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Общество

Автобус Бишкек — Ташкент будет ездить ежедневно

Рейсы автобусного маршрута Бишкек — Ташкент будут осуществляться ежедневно. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Автобусы будут выезжать с Западного автовокзала Бишкека ежедневно в 23.30. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала. Стоимость билетов выросла в два раза. Теперь взрослый билет стоит 2 тысячи сомов, детский — 1 тысячу сомов.

«При этом пассажирам необходимо в обязательном порядке сдать и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию или сертификат о вакцинации от COVID-19», — предупредили в Минтрансе.

Напомним, что первый пассажирский автобус из Ташкента приехал в Бишкек утром 16 апреля. Маршрут был приостановлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231198/
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