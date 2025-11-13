В Ташкенте проходит конгресс ЦА по духовному развитию и просвещению

Сегодня в Центре исламской цивилизации Узбекистана стартовал международный конгресс на тему «Центральная Азия: общее духовно-просветительское наследие — общее будущее».

Как сообщает журналист ИА «24.kg» с места события, форум, проходящий с участием около 300 ученых, искусствоведов и представителей сферы просвещения, проводится по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева. Он передал приветственное обращение к участникам, отметив, что в нынешнее чрезвычайно сложное время, когда в разных регионах мира усугубляются противостояния и конфликты, самой актуальной задачей для всех нас остается сохранение мира и стабильности.

«Мы должны извлекать уроки из истории, подходить к любому делу, опираясь на знания и просветительство, укреплять согласие между разными народами, расширять межцивилизационный диалог.

В Узбекистане в этом направлении осуществляются масштабные реформы. Следует отметить, что только за последние годы построено около 500 новых общеобразовательных школ, количество высших учебных заведений увеличилось с 77 до 202, действуют президентские и творческие школы, названные в честь великих ученых и мыслителей.

В центре нашего с зарубежными партнерами внимания и впредь постоянно будут находиться вопросы обмена опытом и предложениями по сохранению духовно-просветительского наследия, определения приоритетных направлений исследований и проектов», — отметил глава Узбекистана.

Он добавил, что разработка а специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о признании вклада исламской цивилизации Центральной Азии в развитие глобального просвещения, науки и культуры станет важным практическим шагом в этом направлении.

«В следующем году мы намечаем провести отдельное мероприятие для принятия этой резолюции в рамках презентации, которая будет организована в штаб-квартире ООН и посвящена богатому научному и духовному наследию наших великих предков.

Нам необходимо всем вместе плодотворно работать, чтобы укрепить место Центральной Азии, имеющей великую историю, как центра науки и просветительства. И мы готовы создать для этого все условия.

Уверен, что сегодняшний форум станет эффективной площадкой для развития нашей научной и культурной жизни», — добавил Шавкат Мирзиеев.

Конгресс продлится несколько дней. Он объединяет представителей международных организаций, дипломатического корпуса, академических и культурных учреждений, а также ученых и деятелей искусства из стран Центральной Азии и Азербайджана.

Мероприятие направлено на осмысление роли духовного и научного наследия народов региона как основы их единства, взаимодействия и устойчивого развития. Особое внимание уделяется вкладу всех государств региона в сохранение, изучение и популяризацию общего культурного наследия, а также реализации международных инициатив, направленных на развитие науки, образования и межкультурного диалога.

Проведение конгресса именно в Центре исламской цивилизации символично: этот уникальный комплекс воплощает тысячелетнюю историю региона, эпохи Ренессанса и современное развитие Нового Узбекистана. Центр служит площадкой для изучения цивилизационного наследия, воспитания молодежи и укрепления международного культурного сотрудничества.