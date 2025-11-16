Садыр Жапаров посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Президент Кыргызстана в рамках рабочего визита в Узбекистан вместе с главами других стран региона посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте.

Им была представлена богатая коллекция рукописей, артефактов и уникальных экспонатов, отражающих многовековой вклад народов Центральной Азии в развитие исламской науки, культуры и просвещения.

Подчеркнута важная роль Центра исламской цивилизации как научно-образовательного и культурного центра, объединяющего исторические источники, духовное наследие и современные исследования.

Вместе с лидерами Азербайджана, Казахстана и Таджикистана Садыр Жапаров осмотрел зал Священного Корана, где хранится Мусхаф Усмана — одна из древнейших и наиболее почитаемых рукописей исламского мира.

Высоким гостям были также представлены разделы, посвященные доисламским цивилизациям, эпохам Первого и Второго Ренессансов и современному этапу возрождения, демонстрирующие богатое духовное и научное наследие великих мыслителей региона и редкие рукописные издания различных исторических династий.

В завершение мероприятия состоялась церемония вручения Международной премии «Наследие будущего».

В номинации «Литература» высокой награды удостоен Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, Народный писатель Кыргызской Республики Султан Раев.

Премия «Наследие будущего» направлена на поддержку и поощрение деятелей, внесших значительный вклад в развитие литературы, культуры, искусства, науки, образования и цифровых технологий.