09:04
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Власть

Садыр Жапаров посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Президент Кыргызстана в рамках рабочего визита в Узбекистан вместе с главами других стран региона посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте.

Им была представлена богатая коллекция рукописей, артефактов и уникальных экспонатов, отражающих многовековой вклад народов Центральной Азии в развитие исламской науки, культуры и просвещения.

Подчеркнута важная роль Центра исламской цивилизации как научно-образовательного и культурного центра, объединяющего исторические источники, духовное наследие и современные исследования.

Вместе с лидерами Азербайджана, Казахстана и Таджикистана Садыр Жапаров осмотрел зал Священного Корана, где хранится Мусхаф Усмана — одна из древнейших и наиболее почитаемых рукописей исламского мира.

Высоким гостям были также представлены разделы, посвященные доисламским цивилизациям, эпохам Первого и Второго Ренессансов и современному этапу возрождения, демонстрирующие богатое духовное и научное наследие великих мыслителей региона и редкие рукописные издания различных исторических династий.

В завершение мероприятия состоялась церемония вручения Международной премии «Наследие будущего».

В номинации «Литература» высокой награды удостоен Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, Народный писатель Кыргызской Республики Султан Раев.

Премия «Наследие будущего» направлена на поддержку и поощрение деятелей, внесших значительный вклад в развитие литературы, культуры, искусства, науки, образования и цифровых технологий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351080/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
В Ташкенте проходит конгресс ЦА по духовному развитию и просвещению
Кыргызстан принимает участие в выставке TransLogistica Uzbekistan 2025
Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане
До 20 миллионов пассажиров в год. В Ташкенте построят новый аэропорт
Кабул, Ташкент и Исламабад будут строить Трансафганскую железную дорогу
OCCRP: Глава кадровой службы Трампа Серхио Гор родился в Ташкенте
Ташкент и Баку подали совместную заявку на проведение молодежного мундиаля U-20
В Ташкенте откроется международный коммерческий суд
Объем внешнеторгового оборота КР со странами СНГ составил $6 миллиардов
В дубайском шоколаде, продаваемом на рынке Ташкента, нашли кишечную палочку
Популярные новости
Все пляжные зоны в&nbsp;Кыргызстане передают под единое управление Все пляжные зоны в Кыргызстане передают под единое управление
Казахстан вернет Кыргызстану на&nbsp;треть больше электроэнергии, чем получил летом Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
Владимир Путин посетит Кыргызстан для участия в&nbsp;саммите ОДКБ Владимир Путин посетит Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
16 ноября, воскресенье
09:00
Неделя-24. В Кыргызстане отключили майнинг-фермы и ограничили школы по свету Неделя-24. В Кыргызстане отключили майнинг-фермы и огра...
08:43
Садыр Жапаров посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 ноября, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: будет солнечно
20:56
Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек
20:43
Течет с грязью. Мэрия Чолпон-Аты прокомментировала ситуацию с водоснабжением
20:14
В Антарктиде зафиксировали самое быстрое в истории обрушение ледника