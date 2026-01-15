Житель Узбекистана позвонил в полицию и пожаловался на Трампа. Его оштрафовали

В Ташкенте суд вынес приговор местному жителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию с заявлением против президента США Дональда Трампа. Мужчину оштрафовали на 1,23 миллиона узбекских сумов (около $100) по статье о заведомо ложном вызове спецслужб.

Согласно материалам дела, мужчина позвонил в Главное управление внутренних дел Ташкента и потребовал принять заявление на Дональда Трампа. В своем обращении он утверждал, что американский политик похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дежурный сотрудник полиции предложил ему прийти в ближайшее отделение для оформления документов, однако звонящий так и не появился.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Он пояснил, что был в сильном алкогольном опьянении, не помнит смысла своего звонка и не отдавал отчета о возможных последствиях таких действий. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин.