13:38
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Происшествия

Житель Узбекистана позвонил в полицию и пожаловался на Трампа. Его оштрафовали

В Ташкенте суд вынес приговор местному жителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию с заявлением против президента США Дональда Трампа. Мужчину оштрафовали на 1,23 миллиона узбекских сумов (около $100) по статье о заведомо ложном вызове спецслужб.  

Согласно материалам дела, мужчина позвонил в Главное управление внутренних дел Ташкента и потребовал принять заявление на Дональда Трампа. В своем обращении он утверждал, что американский политик похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дежурный сотрудник полиции предложил ему прийти в ближайшее отделение для оформления документов, однако звонящий так и не появился.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Он пояснил, что был в сильном алкогольном опьянении, не помнит смысла своего звонка и не отдавал отчета о возможных последствиях таких действий. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357898/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп вводит 25-процентные пошлины для стран, которые сотрудничают с Ираном
Трамп отказался поддержать лидера оппозиции в Венесуэле из-за Нобелевской премии
Обладатели карт «Тулпар» смогут оплачивать проезд в транспорте Ташкента
Президент Узбекистана утвердил программу экстренных мер по улучшению воздуха
Жители Подмосковья пожаловались на мигрантов, играющих в кок бору
Садыр Жапаров посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте
В Ташкенте проходит конгресс ЦА по духовному развитию и просвещению
Кыргызстан принимает участие в выставке TransLogistica Uzbekistan 2025
Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане
Администрация санатория «Иссык-Куль Аврора» отреагировала на жалобу отдыхающих
Популярные новости
МЧС объявило штормовое предупреждение в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине. Будет ветер МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
Штраф и&nbsp;лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и&nbsp;его заместителю вынесли приговор Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
13:35
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей...
13:32
Замглавы Государственной службы исполнения наказаний освободили от должности
13:24
В Иссык-Кульской области обнаружили уникальный нефритоид весом свыше 180 тонн
13:21
Западные санкции: в 2026 году МИД продолжит консультации с партнерами
13:12
Более 1,5 тысячи волонтеров будут задействованы на VI Всемирных играх кочевников