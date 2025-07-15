Директор Управления кадров президента США Дональда Трампа Серхио Гор родился 30 ноября 1986 года в Ташкенте, Узбекистан, который в то время входил в состав Советского Союза. Об этом сообщает OCCRP.

Журналисты Times of Malta и OCCRP получили нотариально заверенную мальтийскую запись о праве собственности на недвижимость, которая подтверждает происхождение Гора, который при рождении носил имя Сергей Гороховский.

Как сообщается, адвокат Гора, Роберт Гарсон, также подтвердил, что его клиент родился в Ташкенте.

До этого СМИ писали, что Серхио Гор является эмигрантом с Мальты. Сам он избегал вопроса о стране своего рождения, лишь уточняя, что родом не из России.

Согласно расследованию, его семья прожила на Мальте не менее пяти лет. Его мать, имевшая израильское гражданство, зарегистрировала там компанию и приобрела недвижимость в городе Коспикуа. В 2021 году Гор приобрел этот дом у компании своей матери за 255 тысяч евро, согласно нотариально заверенной записи о праве собственности, в которой и указано место его рождения — столица Узбекистана.

Католическая школа De La Salle College на Мальте подтвердила, что мальчик по имени Серхио Гороховский учился у них с 1996 по 1999 год.

Позже семья переехала в США, где Гор получил гражданство и начал политическую карьеру — сначала в офисе сенатора-республиканца Рэнда Пола, затем в штабе Трампа. В 2020 году он стал главой штаба Trump Victory Finance Committee, а позже стал соучредителем издательства Winning Team Publishing, известного тесным сотрудничеством с Дональдом Трампом-младшим.

Также сообщается, что Гор несколько раз посещал Россию. Одна из поездок Серхио Гора с сенатором Рэндом Полом состоялась в 2018 году — они посетили Москву в рамках визита, финансированного Институтом Катона, либертарианским аналитическим центром. Визит был охарактеризован как поездка «с целью сбора информации, обсуждения и изучения вопросов, касающихся отношений между Россией и США».

Согласно утечке данных Пограничной службы России, годом ранее, в 2017 году, Гор также совершал поездку в Москву. Он прилетел рейсом из Вашингтона на борту российского авиаперевозчика «Аэрофлот», а уже на следующий день вылетел в Рим. Документы не содержат информации о целях пребывания Гора в Москве, и нет доказательств, что визит был связан с какой-либо противоправной деятельностью.