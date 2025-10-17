12:30
Экономика

Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане

Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане. Президент страны Шавкат Мирзиеев дал старт строительству международного аэропорта в Ташкентской области, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что действующий аэропорт, рассчитанный на 11 миллионов пассажиров в год и расположенный в городской черте, не может быть расширен. Поэтому принято решение построить новый международный аэропорт на территории Уртачирчикского и Куйичирчикского районов на площади 1 тысяча 300 гектаров.

Новая воздушная гавань сможет ежегодно обслуживать до 20 миллионов пассажиров и 129 тысяч тонн грузов, выполнять до 30 взлетов и посадок в час, использовать 14 телескопических трапов и одновременно размещать 62 самолета.

Заявлено, что аэропорт станет транспортной инфраструктурой уровня Сингапура, Дубая и Сеула.

Согласно официальным данным, число иностранных туристов выросло с 3 до 10 миллионов человек, и к 2030 году эта цифра достигнет 15 миллионов.

В сообщении также указано, что в разных регионах республики ведется реконструкция семи международных аэропортов в соответствии с современными стандартами. Одновременно построены новые аэропорты в Муйнаке, Коканде, Заамине, Шахрисабзе, Сарыасии и Сохе, что доведет их общее количество до 18.

В отрасли создана конкурентная среда — появились 15 новых авиакомпаний, парк воздушных судов увеличился с 26 до 105 самолетов.
