Общество

Кыргызстан принимает участие в выставке TransLogistica Uzbekistan 2025

Кыргызстан принимает участие в выставке TransLogistica Uzbekistan 2025. Она открылась и начала работу в столице Узбекистана в рамках Международного транспортного форума (ITF).

Как подчеркнул министр транспорта РУз Илхом Махкамов, эти события собирают представителей международных организаций, государственных структур и экспертов для обсуждения развития логистики, укрепления региональной взаимосвязанности и расширения партнерства.

Республика Узбекистан, будучи членом ITF с 2020 года, активно содействует формированию транспортной политики, ориентированной на устойчивое развитие, отметил он.

В рамках форума также проходит IV Диалог высокого уровня для стран Азии с участием делегаций из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Азербайджана, Казахстана, Турции и международных структур.
