21:38
USD 86.08
EUR 93.31
RUB 1.24
Общество

Не построенный мусорный полигон: прокуратура расследует четыре уголовных дела

Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного по нарушениям реализации проекта о строительстве санитарного полигона, покинул Кыргызстан. Об этом на заседании в мэрии рассказал прокурор Бишкека Рысбек Альчиев. 

Он отметил, что прокуратура возбудила четыре уголовных дела по выделенным 22 миллионам евро в 2013 году для строительства мусороперерабатывающего завода.

«По одному из них расследование окончено, бывший начальник городской свалки привлечен к ответственности. Дело находится в суде. Второе уголовное дело временно приостановлено. Потому что человек покинул Кыргызстан», — сказал Рысбек Альчиев.

Он отметил, что по другим двум уголовным делам также расследование приостановлено. Назначены судебно-строительные экспертизы. «По итогам продолжим разбирательства», — добавил прокурор.

Мэр города Эмилбек Абдыкадыров и депутаты ЖК попросили назвать имена тех, кто проходит подозреваемым и обвиняемым по делу. Однако представители прокуратуры не ответили на этот вопрос.

Отметим, еще в 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке». Он подразумевал строительство мусороперерабатывающего и сортировочного завода. В рамках проекта Бишкеку выделили 22 миллиона евро. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.

На эти средства столичные власти должны были построить самый современный мусоросортировочный завод в Центральной Азии и новый санитарный полигон.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта для столичной мэрии делала фирма из Венгрии. К проекту на разных стадиях подключались специалисты из Великобритании, Чехии, России, Латвии. Но мэрия Бишкека не укладывалась в сроки, отведенные ЕБРР на реализацию проекта.
За неосвоенные вовремя средства теперь выплачиваются штрафные санкции.

Проблемы с продвижением кредита начались еще весной 2017 года. Мэрия не принимала сценарий реализации проекта, предложенный группой иностранных консультантов, но и своей схемы строительства завода и санитарного полигона не предлагала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229395/
просмотров: 3581
Версия для печати
Материалы по теме
Будем возвращать 15 лет. Дастан Бекешев об очередном кредите ЕБРР
Правозащитники пожаловались в Генпрокуратуру на мэрию Каракола
Почти в четыре раза может подорожать вывоз мусора в Бишкеке для пенсионеров
В Бишкеке оштрафовали чиновников. Несвоевременно сдали декларации
Задержание милиционеров в Сузаке. Президент отправил в отставку ряд прокуроров
Коррупция в Погранслужбе. Суд вернул дело Курсанбека Бекташова на доследование
Гибель шестилетней девочки в Кара-Балте. Прокуратура начала проверку
Еще один кредит берет кабмин — на модернизацию водоканала Араван — Ак-Буура
В Бишкеке можно купить растительное масло по 110 сомов. В мэрии рассказали где
В Бишкеке создали Совет по делам лиц с инвалидностью
Популярные новости
График отключения электроэнергии по&nbsp;Бишкеку График отключения электроэнергии по Бишкеку
Минэнерго предоставило график отключения электричества по&nbsp;областям Минэнерго предоставило график отключения электричества по областям
Участницу конкурса &laquo;Мисс Вселенная&raquo; из&nbsp;КР критикуют за&nbsp;наряд. Что она ответила Участницу конкурса «Мисс Вселенная» из КР критикуют за наряд. Что она ответила
Крещение-2023. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2023. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
Бизнес
Семь способов сделать мир лучше с&nbsp;Beeline Кыргызстан Семь способов сделать мир лучше с Beeline Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; не&nbsp;приостанавливает подачу газа населению «Газпром Кыргызстан» не приостанавливает подачу газа населению
4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! еще быстрее. Оператор инвестирует в&nbsp;цифровое развитие Кыргызстана 4G LTE от О! еще быстрее. Оператор инвестирует в цифровое развитие Кыргызстана
Индия объявила о&nbsp;создании Центра передового опыта стран глобального Юга Индия объявила о создании Центра передового опыта стран глобального Юга
21 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: солнечно, но морозно Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: солнечно, но...
20:46
Часть села Каинды осталась без света из-за аварии на трансформаторной подстанции
20:28
В Ошской области задержан член ОПГ, избивший мужчину в пункте пропуска «Достук»
20:02
Ситуация в Майлуу-Суу. Больше 60 процентов жителей города обеспечены теплом
19:37
Кубок Азии. Молодежная сборная по футболу провела тренировку в Бишкеке