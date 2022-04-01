Не построенный мусорный полигон: прокуратура расследует четыре уголовных дела

Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного по нарушениям реализации проекта о строительстве санитарного полигона, покинул Кыргызстан. Об этом на заседании в мэрии рассказал прокурор Бишкека Рысбек Альчиев.

Он отметил, что прокуратура возбудила четыре уголовных дела по выделенным 22 миллионам евро в 2013 году для строительства мусороперерабатывающего завода.

«По одному из них расследование окончено, бывший начальник городской свалки привлечен к ответственности. Дело находится в суде. Второе уголовное дело временно приостановлено. Потому что человек покинул Кыргызстан», — сказал Рысбек Альчиев.

Он отметил, что по другим двум уголовным делам также расследование приостановлено. Назначены судебно-строительные экспертизы. «По итогам продолжим разбирательства», — добавил прокурор.

Мэр города Эмилбек Абдыкадыров и депутаты ЖК попросили назвать имена тех, кто проходит подозреваемым и обвиняемым по делу. Однако представители прокуратуры не ответили на этот вопрос.

Отметим, еще в 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке». Он подразумевал строительство мусороперерабатывающего и сортировочного завода. В рамках проекта Бишкеку выделили 22 миллиона евро. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.

На эти средства столичные власти должны были построить самый современный мусоросортировочный завод в Центральной Азии и новый санитарный полигон.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта для столичной мэрии делала фирма из Венгрии. К проекту на разных стадиях подключались специалисты из Великобритании, Чехии, России, Латвии. Но мэрия Бишкека не укладывалась в сроки, отведенные ЕБРР на реализацию проекта.

За неосвоенные вовремя средства теперь выплачиваются штрафные санкции.

Проблемы с продвижением кредита начались еще весной 2017 года. Мэрия не принимала сценарий реализации проекта, предложенный группой иностранных консультантов, но и своей схемы строительства завода и санитарного полигона не предлагала.