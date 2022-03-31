Как министр строит дом для медиков, или Почему врачи могут остаться без квартир

Большим скандалом может закончиться строительство дома для медиков в Бишкеке, а работники системы рискуют остаться без квартир. Земельный участок и каркас дома неоднократно фигурировали в новостных сводках, меняли владельцев, при этом дело доходило до судебных разбирательств.

Как все начиналось

Но фирма завод так и не построила, а продала в 2003 году землю ОсОО GEO-М под строительство медико-диагностического и торгового центра. Потом участок несколько раз менял хозяев.

Землю общей площадью 2 гектара Министерству здравоохранения выделил еще в 1964 году исполнительный комитет Фрунзенского городского Совета депутатов под строительство комплекса зданий для кожно-венерологического диспансера. В 1966-м принят в эксплуатацию главный корпус лечебного заведения, а часть территории осталась незастроенной. В 1998 году мэрия Бишкека изъяла у Минздрава участок площадью 1,67 гектара и передала ее в аренду ОсОО «Компания Кыргыз Фарма Лтд» под проектирование и строительство производственного комплекса по выпуску инъекционных растворов.

Последним владельцем (за которым зарегистрировано право собственности) стала Джыпаргуль Джамабаева. В 2013 году на участке началось строительство дома. Примерно в то же время Минздрав обратился в правоохранительные органы, чтобы расследовали — как могла мэрия продать участок, по всем документам и по генплану столицы принадлежащий именно его структурам. И в итоге 8 августа 2016 года Октябрьский суд вернул территорию Министерству здравоохранения в оперативное управление. А в 2014-м он же удовлетворил иск прокуратуры о сносе недостроенного здания.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но на деле все оказалось наоборот. Каркас так и стоит, а участок вновь оказался переданным в аренду.

Его получило ОсОО «Экиз Иншаат ве Тижарет» на 49 лет «для строительства здания медицинского учреждения и жилого помещения». Такое решение приняло правительство в январе 2018 года.

Однако в Минздраве с таким поворотом не согласились и стали обращаться в ФУГИ и правительство. Ведомство ссылалось: в Земельном кодексе прописано, что эта категория земель не может быть использована не по целевому назначению и что у ведомства нет полномочий передавать земельные участки, это может сделать только ФУГИ. А тем временем стройка возобновилась. Но ненадолго — успели возвести еще один этаж. А летом 2019 года вынесло на общественное обсуждение проект постановления «О признании утратившим силу постановления правительства «О предоставлении в срочное пользование земельного участка, находящегося в государственной собственности».

По словам заведующего юридическим отделом Министерства здравоохранения Азамата Жумакеева, документ направлялся на согласование трижды. Замечания были со стороны министерств юстиции и экономики — о риске обращения компании в суд для возвращения вложенных ими денег и так далее. В итоге 18 марта 2021 года постановление приняли.

Сейчас участок находится в оперативном управлении Министерства здравоохранения. Азамат Жумакеев

«Мы правомочно вернули земли. А как компания строила, кто им давал разрешение — пусть разбираются правоохранительные органы, если компания решит обращаться в суд по возвращению средств», — отметил он.

Все решающий министр

Немаловажный момент, кто сегодня владеет помещением. Согласно статье 44 Земельного кодекса, здание неотделимо от права на земельный участок, закрепленный за ним. Но министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев уверен, что в будущем проблем не будет. Если верить его словам, он выкупил здание у компании в ходе недавнего визита в Турцию. Правда, цену вопроса он называть не стал, отметив, что оплатил из собственных средств.

На вопрос 24.kg, кто будет строить дом, ответил: «Я». На уточняющий вопрос о названии фирмы сказал: «Строительная фирма Бейшеналиева, которая урологический центр сделала и сейчас строит «Алтын балалык». В итоге признался, что строит фирма его сына Мара.

«Я почему не хотел, чтобы фамилия моего сына звучала? Как только прозвучало про «Алтын балалык», его посадили где-то на 20 дней в ГКНБ, начали проверять, откуда деньги. Хорошо, что у него все в порядке. Он продал 130 коттеджей на Иссык-Куле, заплатил $32 тысячи налогов. Я в командировке был, а его взяли и посадили. Хорошо, что у меня есть связи. И чтобы опять не получилось так, что он сейчас начнет строить, а правоохранительные органы опять придут и его будут мучить», — заявил министр.

Он отметил, что не видит конфликта интересов в том, что дом будет строить его сын. «Деньги на строительство сам сын выделяет. Минздрав никаких денег не дает, как в «Алтын балалыке», так и везде. Какой конфликт может быть, если за свои деньги строит?» — спросил чиновник.

Уверен министр, что и другие вопросы будут решены положительно. В частности изменение назначения участка. Потому что его нецелевое использование ранее стало причиной остановки строительства.

Согласно генплану города, указанная территория была зарезервирована для строительства учебных и лечебно-диагностических зданий Министерства здравоохранения.

«Сейчас проект такой: медцентр с офисами и жилой комплекс. Я сказал сыну сделать все на законных основаниях. Как Бишкекглавархитектура, Госстрой скажут», — отметил министр здравоохранения.

Президент в курсе. Он сказал: постройте дом для медиков. Рядом большая территория, там сколько угодно больниц можно построить. Алымкадыр Бейшеналиев

Открытым остался и вопрос, как будут распределять в будущем эти квартиры, будут ли они безвозмездно передаваться в собственность медработникам. «Надо у сына спросить. Если он отдаст, подарит, то подарит», — сказал министр.

А тем временем, несмотря на то, что не все разрешительные документы получены, министерство уже анонсировало начало строительства дома для медиков. Сдача объекта планируется, предварительно, в апреле-мае 2023 года. «Каркас 8-этажного дома уже был, его планируется поднять до 12-го этажа», — сообщили в ведомстве.