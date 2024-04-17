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Власть

Генпрокурор прокомментировал обвинения депутата в отношении главы Минздрава

Депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании Жогорку Кенеша попросил генпрокурора Курманкула Зулушева дать юридическую оценку касательно оправдательного приговора в отношении советницы главы Минздрава.

«В тот раз на высокой трибуне я рассказал факты про министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Человек, который оправдал его секретаршу Мээрим, — судья Верховного суда, а муж помощницы Бейшеналиева — первый заместитель министра. Этому факту, как генеральный прокурор, вы можете дать моральную, юридическую оценку?» — спросил нардеп.

Глава надзорного органа ответил, что в курсе его выступления в парламенте. «По этому поводу создана комиссия. Мы хотели провести проверку, но не стали мешать деятельности комиссии. Мы будем смотреть на ее работу», — сказал он.

Жусупбек Коргонбай уулу также поинтересовался ранее возбужденными уголовными делами в отношении министра здравоохранения.

Замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев отметил, что в 2022 году на него поступило восемь уголовных дел. По итогам следствия они были сокращены в связи с отсутствием состава преступления.

«Дела возбудила Генпрокуратура, не милиция. Чтобы не было конфликта интересов, расследование передано МВД. По итогам следствия дело сокращено из-за отсутствия состава преступления. Мы согласились, потому что, видимо, не смогли установить факты преступления», — добавил Курманкул Зулушев.

Депутат спросил, можно ли возобновить уголовные дела. Генпрокурор ответил, что если будет основание.

Ранее парламентарий Жусупбек Коргонбай уулу сделал обращение на заседании парламента и вновь обвинил главу Минздрава в связях с ОПГ и коррупции. Он перечислил факты, связанные с Алымкадыром Бейшеналиевым.

В Жогорку Кенеше создали депутатскую комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения.

Напомним, 14 марта на заседании ЖК депутат Жусупбек Коргонбай уулу назвал главу Минздрава «черным хирургом» и заявил, что у Алымкадыра Бейшеналиева есть связь с ОПГ. Нардеп также заявил, что с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах.

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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg заявление депутата и отметил, что оказывает медицинскую помощь всем обратившимся пациентам, независимо от их социального статуса. Также глава Минздрава заявил, что на самом деле обида народного избранника в том, что он хотел возглавить ведомство. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/291850/
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