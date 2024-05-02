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Общество

МИД Кыргызстана рекомендует временно воздержаться от посещения России

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало публикацию в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам КР.

«По состоянию на 2 мая сигналы о случаях массового отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Кыргызской Республики в адрес дипломатического представительства и консульских учреждений Кыргызстана в России не поступали. Вместе с тем министерство и загранучреждения отслеживают ситуацию в РФ и ее влияние на правовое положение кыргызстанцев», — говорится в сообщении.

Между тем ведомство вновь рекомендует гражданам КР, если нет веских оснований, временно воздержаться от поездки в Россию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу. При необходимости надо заблаговременно проверить, есть ли ограничения на въезд.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств или экстренных вопросов гражданам Кыргызстана необходимо обращаться по телефонам горячей линии в посольство КР в РФ:

  • +79251155047;
  • консульский департамент министерства: +996999312002.

Правозащитница Валентина Чупик, занимающаяся вопросами мигрантов из Центральной Азии, сообщила российскому изданию «Агентство», что граждан Кыргызстана и Узбекистана не пускают в Россию. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении выходцев из Таджикистана.

По словам Валентины Чупик, российские пограничники в последние дни массово отказывают во въезде в РФ не только гражданам из РТ, но и из КР и РУз. Мигрантов разворачивают не только в аэропортах, но и в наземных КПП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293118/
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