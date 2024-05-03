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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 мая облачно. Температура воздуха +25 градусов. День увеличился до 14 часов 12 минут.

В Бишкеке сегодня выходной день.

Отключение света, газа, воды

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Азизбек Турсунбаев

Родился 3 мая 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Сергей Пакура

Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады в Пекине.

Памятные даты

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992-го по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).

Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293028/
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