В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения

В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут № 216. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, ранее на этой линии курсировал микроавтобус. Теперь вместо него запустили автобус под тем же номером.

Конечные остановки маршрута расположены в новостройке «Ак-Орго» и микрорайоне «Аламедин-1». На линии работают 26 автобусов, интервал движения — 7-10 минут.

Следить за движением общественного транспорта можно в мобильном приложении «Мой город». Каждый из них оснащен GPS-трекером и валидаторами для безналичных платежей.

«Такая мера реализуется в рамках развития сети общественного транспорта столицы, создания комфортных условий для горожан. В настоящее время в Бишкек прибывает вторая партия автобусов, закупленных в Китае», — подчеркнули в муниципалитете.