10:30
USD 88.81
EUR 95.39
RUB 0.96
Общество

В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения

В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут № 216. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, ранее на этой линии курсировал микроавтобус. Теперь вместо него запустили автобус под тем же номером.

Конечные остановки маршрута расположены в новостройке «Ак-Орго» и микрорайоне «Аламедин-1». На линии работают 26 автобусов, интервал движения — 7-10 минут.

Следить за движением общественного транспорта можно в мобильном приложении «Мой город». Каждый из них оснащен GPS-трекером и валидаторами для безналичных платежей.

«Такая мера реализуется в рамках развития сети общественного транспорта столицы, создания комфортных условий для горожан. В настоящее время в Бишкек прибывает вторая партия автобусов, закупленных в Китае», — подчеркнули в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292853/
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
Все 32 маршрута движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Автобусный маршрут № 55 снова изменили
В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
Мэрия Бишкека вернула старую схему движения автобуса № 226
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
В Бишкеке изменили схемы движения некоторых автобусов
Маршрутки выведут из центра Бишкека. Новые схемы движения
В Бишкеке изменили схемы движения автобуса № 145 и микроавтобуса № 192
Частично изменена схема движения автобусного маршрута № 12
В Бишкеке частично изменится схема движения автобуса № 2
Популярные новости
Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать
В&nbsp;Бишкеке прекратятся дожди и&nbsp;потеплеет. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 4&nbsp;мая В Бишкеке прекратятся дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 29 апреля — 4 мая
Кыргызстанцы в&nbsp;Великобритании: как работают и&nbsp;выживают на&nbsp;полях местных фермеров Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров
Омурбек Бабанов заявил о&nbsp;лжи и&nbsp;хищениях Жээнбекова и&nbsp;Аматова Омурбек Бабанов заявил о лжи и хищениях Жээнбекова и Аматова
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
29 апреля, понедельник
10:21
Рубль и евро подорожали относительно сома, доллар подешевел Рубль и евро подорожали относительно сома, доллар подеш...
10:14
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем города Бишкека
10:00
День города. От средневекового Джуля до современного Бишкека
09:42
В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения
09:41
Много ли в Кыргызстане праздников? Опрос 24.kg