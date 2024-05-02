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Экономика

Трансграничное сотрудничество может сократить углеродный след в Центральной Азии

Тесное трансграничное сотрудничество и реформа торговой политики в Центральной Азии и соседних с ней странах могут сократить углеродный след от торговой деятельности и производственно-сбытовых цепочек. Об этом заявили сегодня на специальной сессии в рамках 57-го годового собрания Азиатского банка развития.

Отмечается, что регион Центральной Азии сталкивается с последствиями изменения климата. При этом торговля способствовала значительному экономическому росту и развитию. Но она же привела к увеличению выбросов углерода.

По данным Всемирной торговой организации, около 20-30 процентов глобальных выбросов углекислого газа связаны с торговлей и цепочками поставок.

«Страны ЦАРЭС зависят от торговли и использования ископаемого топлива. При этом у государств этого региона есть потенциал для перехода от использования ископаемого топлива к возможностям, возникающим в результате энергетического перехода. Гармонизация политики и стандартов в рамках поддерживаемой АБР программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) может помочь в увеличении объемов торговли. Одновременно это сделает цепочки поставок менее углеродоемкими и более устойчивыми», — сказал генерал директор АБР по Центральной и Западного Азии Евгений Жуков.

В АБР считают, что странам Центральной Азии нужен региональный подход к разработке зеленых стандартов. Скоординированная региональная политика по декарбонизации и ценообразованию на выбросы углерода может привести к эффективному использованию региональных ресурсов, усилению экономической интеграции и увеличению передачи технологий.

«При поддержке партнеров по развитию ЦАРЭС также работает над увеличением объема климатического финансирования. Это помогает ускорить переход стран к чистой энергии и укрепить их устойчивость к воздействию изменения климата», — считает руководитель отдела АБР по региональному сотрудничеству в Центральной и Западной Азии Лязиза Сабырова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293115/
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