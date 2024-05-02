Кыр
Eng
Наши услуги
Кыр
Eng
Наши услуги
2 мая.
четверг
2 мая
чт.
Бишкекское время
Время
21:10
USD
88.68
EUR
95.00
RUB
0.95
USD
88.68
EUR
95.00
RUB
0.95
KZT
0.20
UZS
0.01
Рубрикатор
Поиск по сайту
Найти
Рубрикатор
Власть
Общество
Экономика
Происшествия
Агент 024
Спорт
Техноблог
Спецпроекты
Кыргызча
English
Бизнес
Общество
21:00, 02 мая 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 мая: немного потеплеет
21:00, 02 мая 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане без осадков.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/293050/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 2 мая 1948 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 мая: без осадков
В Бишкеке будет жарко, но возможны дожди. Прогноз погоды на 2–7 мая
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 1 мая 2022 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 мая: опять дожди
Жарко и солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в мае
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 апреля: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 апреля: немного потеплеет
В Бишкеке прекратятся дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 29 апреля — 4 мая
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 28 апреля 2006 года
Популярные новости
В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения
Жарко и солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в мае
Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров
В Бишкеке прекратятся дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 29 апреля — 4 мая
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Лента новостей
2 мая, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 мая: немного потеплеет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 мая: немного потеплее...
20:30
МИД Кыргызстана: Сигналов о массовом отказе во въезде в Россию не поступало
20:26
Трагедия в Сузаке. С пострадавшими и свидетелями будет работать психолог
20:01
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:39
Несчастный случай со школьниками в Сузаке — подробности от милиции
19:09
Трансграничное сотрудничество может сократить углеродный след в Центральной Азии
19:07
Трагедия в Сузаке. На юг из Бишкека доставили лекарства и кровь
18:26
Трагедия в Сузаке. Грузовик сбил 29 школьников, 7 — в реанимации
17:44
Акылбек Жапаров встретился с Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте
16:05
Развивающаяся Азия быстро стареет, но страны не готовы к этому