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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 мая: немного потеплеет

В Кыргызстане без осадков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293050/
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