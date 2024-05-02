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Происшествия

Несчастный случай со школьниками в Сузаке — подробности от милиции

Водителем грузовика, который протаранил 29 детей в Сузакском районе во время праздничного мероприятия, оказался 48-летний местный житель. Об этом рассказал пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Джеентаев.

По его словам, инцидент произошел сегодня, 2 мая, примерно в 13.30.

«48-летний житель села Жерге-Тал остановил свой автомобиль Hyundai Porter выше того места, где дети отрабатывали свое выступление. Он должен был во время мероприятия раздавать мороженое детям. Во время выступления машина сама скатилась вниз и въехала в толпу. Водитель побежал за ней, но не успел остановить авто до того, как произошел несчастный случай. Porter остановился, врезавшись в шатер», — добавил Нурдин Джеентаев.

Факт зарегистрирован как несчастный случай. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка.

Ранее сообщалось, что на джайлоо села Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области грузовик протаранил толпу детей, читавших отрывки из эпоса «Манас».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293116/
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