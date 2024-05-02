Трагедия в Сузаке. С пострадавшими и свидетелями будет работать психолог

С пострадавшими и очевидцами наезда грузовика на школьников в Сузаке поработает дополнительно психолог, сообщил 24.kg замглавы кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, есть квалифицированные специалисты, оказывающие помощь детям в Баткене.

«Их привлекут и в этот раз. Но приоритетными для нас все же являются медицинские услуги. Какие-то материальные выплаты пока не обсуждались. Но лечение, реабилитация, перевозка, если понадобится, в Бишкек или за рубеж, — полностью за счет государства», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter.

В результате аварии 29 учащихся средней школы от 9 до 16 лет попали в больницу с травмами различной степени тяжести.