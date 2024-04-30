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Общество

Жарко и солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в мае

Уходящий апрель «порадовал» кыргызстанцев проливными дождями, а в последние дни месяца даже снегом. Однако были и дни, когда столбик термометра поднимался до +32 градусов. А какие сюрпризы может преподнести май? Если верить прогнозу Гидрометеорологической службы, то последний месяц весны будет жарким и солнечным. Ожидается повышение температуры воздуха до +35 градусов.

Среднемесячная температура воздуха и осадки

В мае среднемесячная температура воздуха в большинстве регионов республики ожидается на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Месячное количество осадков — в пределах нормы, а в предгорных районах страны и восточной части Иссык-Кульской области — выше нормы.

Чуйская область

Среднемесячная температура воздуха в этом регионе составит +17...+19 градусов, в Кеминской долине и предгорных районах +12...+14.

Ночью температура будет колебаться от +7 до +19 градусов, днем от +20 до +35 градусов.

В Кеминской долине и предгорных районах ночью от +3 до +14 градусов, днем от +14 до +29 градусов.

Таласская область

В среднем воздух прогреется до +16...+18 градусов. Ожидается колебание ночной температуры от +4 до +16 градусов, дневной — от +18 до +33 градусов.

Ошская область

Среднемесячная температура воздуха составит +19...+21 градус, в предгорных районах +14...+16 градусов.

Ночью от +10 до +21 градуса, днем от +20 до +35 градусов.

В предгорных районах ночью от +5 до +17 градусов, днем от +18 до +33 градусов тепла.

Джалал-Абадская область

Среднемесячная температура воздуха +19...+21 градус. В ночное время ожидается от +10 до +21 градуса, днем от +20 до +35 градусов.

В предгорных районах ночью от +5 до +17 градусов, днем от +18 до +33 градусов тепла.

В Токтогульском районе ночью от +6 до +17 градусов, днем от +20 до +33 градусов.

Баткенская область

Среднемесячная температура воздуха составит +19...+21 градус.

Ночью возможны колебания от +10 до +21 градуса, в дневное время повышение температуры от +20 до +35 градусов.

В предгорных районах ночью от +5 до +17 градусов, днем от +18 до +33 градусов тепла.

Иссык-Кульская область

Среднемесячная температура воздуха составит +12...+14 градусов. По ночам будет от +1 до +13 градусов, днем от +12 до +27 градусов.

Нарынская область

Среднемесячная температура воздуха составит +12...+14 градусов.

В ночное время суток прогнозируется от +1 до +13 градусов, днем от +12 до +27 градусов тепла.

Фото на главной: Владислава Ногая — маковые поля в предгорьях Ала-Тоо
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292935/
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