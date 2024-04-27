Глава Минздрава обратился к родственникам пациентов, нуждающихся в гемодиализе

Минздрав распространил обращение от имени главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева к родным и близким пациентов, которые состоят на гемодиализе.

Министр отметил, что по поручению президента Садыра Жапарова реализован вопрос замены почек в стране. Сегодня трансплантация почек успешно проведена более чем десяти пациентам.

«Расходы на это оплачены государством. Будущие затраты на замену почек также будут покрываться государством. В настоящее время около 3 тысяч человек нуждаются в гемодиализе. Многие из них испытывают сложности с поиском доноров. Найденные доноры могли бы позволить нам быстрее проводить операции по замене почек и вывести пациентов из состояния гемодиализа.

Помимо этого, глава государства поручил проводить операции по замене печени и костного мозга в республике. Планируется провести первые трансплантации печени и костного мозга в конце мая. В настоящее время 15 человек готовятся к трансплантации печени и 4 — к трансплантации костного мозга. Расходы на эти операции будут покрываться из спонсорского фонда президента. В частности, пациент сам находит донора, а расходы на операцию будут оплачены главой государства. До сих пор замена печени осуществлялась за границей», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что пересадка печени в Индии обходится в $55 тысяч, а в Турции — от $75 тысяч до $80 тысяч. Замена костного мозга за границей обходится от $130 тысяч до $160 тысяч.

«Я обращаюсь к родственникам пациентов, нуждающихся в гемодиализе: если у вас есть возможность, станьте донорами почек для ваших родственников», — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.