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Общество

Среди иностранных студентов в вузах Кыргызстана больше всего граждан Узбекистана

Среди иностранных студентов в вузах Кыргызстана больше всего граждан Узбекистана. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

По его данным, всего в высших учебных заведениях обучаются 231 тысяча 394 студента, почти треть из них (70 тысяч 524 человека) — граждане других государств. Большинство иностранных студентов (63 процента) — из стран ближнего зарубежья.

«Так, в вузах Кыргызстана больше всего студентов из Узбекистана — 38 тысяч 857 человек, Индии — 14 тысяч 461, Пакистана — 9 тысяч 758. Большинство студентов из ближнего зарубежья учится в государственных вузах, а из дальнего зарубежья — в негосударственных», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228510/
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